轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"

南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導

台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。

轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞

開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）

白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。

轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞

肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）

肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

