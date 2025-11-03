轎車衝撞機車後肇逃 駕駛投案稱"車況不熟釀禍"
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導
台南市永成路2號凌晨，發生一起轎車衝撞機車騎士後肇逃案，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動到案。駕駛供稱，車是向車行朋友借來，試車時車況不熟釀禍，情急之下離開現場，不過警方研判，不排除駕駛為了躲避酒駕或毒駕逃離，還要追查釐清。
開權利車肇事撞傷人，男駕駛帶著女乘客，逃離現場！（圖／民視新聞）
白色的瑪莎拉蒂先撞上路旁車輛，接著失控擦撞機車，女騎士當場噴飛，車速之快不難想像。還好不是直接撞上女騎士，當時她躺在馬路上，一動也不動，滿地都是車體殘骸和被撞落的物品，而肇禍這輛白色瑪莎拉蒂，車頭也嚴重毀損，卻不見駕駛蹤影。目擊民眾說：「騎摩托車的被他撞倒在地上，都沒流血也不能動，駕駛男的一個年輕人，可能不到25歲，他旁邊可能還坐著一位小姐，他從這邊走過去，好像走到第一條巷子，還是第二條巷子，他可能轉進去。」肇事駕駛事發後棄車，和搭載的女性友人，徒步逃離現場。
肇事駕駛第一時間不是報案救人，竟然夥同乘客，一起徒步離開，疑為逃避酒駕罰則！（圖／民視新聞）
肇事駕駛叫女子先回家，兩人繼續往前走，消失在鏡頭前。接著消防隊獲報，出動兩台救護車，一輛載著被撞的女騎士，一輛卻是載著這名女子，但到了醫院，沒想到女子沒就醫，就離開了。目擊民眾表示：「那個女的臉被撞到有流血，我聽到他叫那個小姐先走，叫她先走。」警方循線調查，也鎖定了駕駛身分，駕駛自知法網難逃，深夜11點多主動向警方報到，供稱車是跟車行朋友借來試車的權利車。台南市警局第六分局交通組長楊博超表示：「車行朋友的車為了試開，對車輛車況不熟發生交通事故。」肇事後到向警方報到，已經過了17個小時，駕駛酒測值為零。台南市警局第六分局交通組長楊博超強調：「以本案而言當事人如果，有酒駕情事依法酒駕罰則，會比肇逃更重。」雖然警方在車上沒有發現違禁品，事後也沒有酒測值，但不排除肇事駕駛是躲避罰則鑽漏洞，有無毒駕或酒駕，還要釐清。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：轎車撞機車後肇逃 駕駛深夜投案 警不排除「躲避罰則」鑽漏洞
更多民視新聞報導
衰！路口等紅燈遭撞飛 淡水1女騎士OHCA送醫急救
搶方向盤離奇車禍! 兩男疑毒品交易糾紛肇禍
台中死亡車禍! 女保全趕上班遭撞 人車噴飛亡
其他人也在看
原物料穩中趨堅 豐興廢鋼漲、鋼筋明平暗漲
雖然國際廢鋼原料持穩,但小鋼胚半成品價格堅挺,豐興為縮小國内廢鋼與國際間的差價,3日開出的盤價每公噸調漲200元品觀點 ・ 2 小時前
遠東航空欠費逾億元「2客機遭拍賣」 1機底價僅500萬
遠東航空從108年開始，積欠民航局台北國際航空站機場服務費等相關費用超過億元。今（3）天法務部行政執行署台北分署宣布，將在下週二（11日）上午首次拍賣遠東航空名下兩架客機，且其中一架客機底價僅500萬台視新聞網 ・ 3 小時前
日中民調發布前突遭中方叫停 疑因不滿日相見林信義
（中央社記者戴雅真東京3日專電）日本與中國每年共同進行「日中共同輿論調查」，今天傳出中方要求延期發布，疑似因為中國對日本首相高市早苗1日在韓國會晤亞太經濟合作會議（APEC）峰會台灣領袖代表林信義感到不滿。中央社 ・ 2 小時前
讚台「友好國家」！ 林信義曝高市早苗最關心2議題
亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議1日落幕。日本首相高市早苗與我國APEC領袖代表林信義當天在場邊會晤約20分鐘，高市會後於社群媒體發文表示，盼深化台日實務合作；林信義今透露，高市十分重視台海和平安全，也希望雙方就防災進行更多情報交換，進一步交流。自由時報 ・ 1 小時前
瀚宇博德、精成科：2026年成長力道明確 (圖)
PSA華科事業群旗下瀚宇博德與精成科技舉辦聯合法人說明會，瀚宇博德、精成科總經理陶正國（左）指出，旗下多國廠區加速擴產，2026年成長力道明確。右為精成科技旗下馬來西亞PCB製造廠ELNA社長楊其荺。中央社 ・ 1 小時前
台中豬瘟亂象再添一樁！民進黨批：市府擅改程序、管理不善 恐延長疫情
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央原定今（3）日由國軍完成清消後進行採樣檢測，未料台中市政府昨日擅自派員進場清消，恐導致疫情延長。對此，民進黨發言人韓瑩痛批，市府魯莽失當，盧秀燕先前面對「廚餘桶要不要加蓋」問題時還說要「請示中央」，如今重大防疫作業卻未請示就擅作主張，破壞防疫節奏，亂搞事件又添一樁。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
詐騙集團猖獗! 苗栗縣長鍾東錦： 鞭幾下也不是不好
中部中心／邱俊超 苗栗報導苗栗縣打詐有成，10月分遭詐金額與去年相比，減少1.5億多元，是今年單月財損金額最低。警方逮捕多名車手，其中偵破一起詐騙，分11次詐騙被害人投資，得手金額竟高達7千萬元。民視 ・ 1 小時前
人間悲劇！ 逆倫弒母、醉駕肇逃2／瑪莎拉蒂撞騎士車頭全毀 女騎士一度昏迷緊急送醫
台南永康今（2日）凌晨五點多發生嚴重車禍，一輛瑪莎拉蒂撞上一部機車造成48歲林姓女騎士當場昏迷，好在送醫之後沒有大礙，車禍也波及三輛停放路邊的汽車，但是肇事駕駛卻在案發後帶著女伴步行逃離現場，完全不顧騎士傷勢，行徑相當冷血。詭異的是，25歲女伴後來不明原因又回到現場，車禍為何會發生以及駕駛身分，她辯稱喝醉了都不知道。鏡新聞 ・ 1 天前
粉紅超跑進醫院! 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿
生活中心／陳孟暄 董子誠 新北報導白沙屯媽祖睽違多年再次來到新北，今天是贊境行程的第二天，「粉紅超跑」下午來到亞東醫院，沿途人潮滿滿，許多信眾手拿線香、背著平安福，就為了迎媽祖，還有人坐著輪椅、甚至剛開完刀也趕來現場，就是希望祈求健康平安。民視 ・ 1 天前
白沙屯媽祖新北DAY2！信眾追粉紅超跑「擠爆鑽轎腳」
白沙屯媽祖新北DAY2！信眾追粉紅超跑「擠爆鑽轎腳」EBC東森新聞 ・ 1 天前
德州媽媽大翻車！遭踢爆大量抄襲終於正式道歉了 急鎖留言避風頭
網紅「德州媽媽沒有崩潰」因經常分享育兒經驗，獲得許多媽媽粉絲，追蹤人數超過35萬人，但近日爭議不斷，先是團購的保健食品在美國根本沒賣，而是台灣製造，日前又被爆出家中牆壁上的畫作，超過9成都是抄襲而來，本人原先反嗆「掛家裡也被找碴」，但今天（1日）正式道歉，表示所有批評概括承受，但卻鎖住留言權限，不讓人留言，遭質疑不敢面對。中時新聞網 ・ 1 天前
影/台南清晨嚴重車禍！瑪莎拉蒂撞3車2傷 駕駛落跑
最新消息，根據「台南道路救援張家班」群組資訊，在永成路三段靠近陸橋處，今（2日）清晨5點多發生重大車禍，含肇事車輛在內共4車、1輛機車被撞毀，零件四散，車體、車頭都嚴重毀損，據傳肇事的瑪莎拉蒂豪車駕駛當下攔計程車落跑，慘烈現場也曝光。中天新聞網 ・ 1 天前
中國首顆海風海浪探測衛星 命名「媽祖號」！發射時間曝光
中國首顆海風海浪探測衛星 命名「媽祖號」！發射時間曝光EBC東森新聞 ・ 3 小時前
上酒店後「開海神」疑酒駕撞傷女騎士 肇逃男投案
台南市昨(2)日清晨發生一起嚴重車禍，一名男子酒店玩樂後，開著海神跑車疑似酒駕上路，行經永成三段時先撞上一名女騎士，再撞停路邊三輛轎車，女騎士重傷送醫，開車男子當場棄車逃逸，警方獲報展開追緝，而事駕駛...華視 ・ 5 小時前
埔基訪部落衛教下山車禍！訓練醫師頸椎骨折 台大同學憂心
長期關懷山地醫療的埔基醫院，2日由院牧載住院醫師、訓練醫師到仁愛鄉部落進行衛教，下山失控撞電桿，車內的林姓訓練醫師頸椎骨折，埔基醫院轉送台中榮總動手術，林醫師的台大同學聞訊後擔心其造成癱瘓，埔基醫院表示，手術後還在觀察，應不致造成神經永久損傷，院方持續關懷處理中。自由時報 ・ 6 小時前
自撞電桿2歲女童頭頸重創亡！加拿大夫妻走斑馬線遭撞斷腿
嘉義縣中埔鄉一名23歲賴姓女子載著2歲女兒和男友返家途中，不明原因自撞電線桿，導致2歲女童頭頸部重傷不治身亡，讓人不勝唏噓！另外，台中梧棲也發生一起交通事故，一對加拿大籍夫妻在斑馬線上遭左轉轎車撞上，妻子當場「摔飛」並造成腿部骨折及多處擦挫傷。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
埔基醫院醫療車自撞！訓練醫師「頸椎骨折」神經損傷恐癱瘓 家屬憂心
南投埔里驚傳恐怖自撞！埔基醫院一輛醫療巡迴車載著住院醫師、訓練醫師前往仁愛鄉部落進行衛教後，於昨（2）日下午3時許下山，途中行經埔里蜈蚣里中山路一段時，車輛因不明原因失控自撞電線桿，撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損、鈑金變形，造成駕駛及車上3名乘客受傷，其中一名林姓訓練醫師頸椎骨折恐造成癱瘓，經轉送台中榮總動手術。埔基醫院表示，手術後還在觀察中。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
高雄女宮主打死欠債信徒判9年6月 最高院駁上訴定讞
（中央社記者林長順台北3日電）高雄無極慈聖宮蔡姓女宮主因不滿顧姓信徒欠債不還，111年間拿木棒、鐵鎚等痛毆顧男成傷，送醫不治，高雄高分院依傷害致死罪判處蔡女9年6月徒刑。最高法院日前駁回上訴定讞。中央社 ・ 7 小時前
新加坡凱德投資、豐樹產業擬合併，管理資產規模逾1500億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電引述道瓊社週一的報導指出，兩家新加坡房地產資產管理公司正在考慮合併，合併後的公司可能躋身亞洲房地產公司前列，管理資產規模超過1,500億美元。知情人士透露，由新加坡國有投資公司淡馬錫支持的凱德投資(CapitaLand Investment Ltd)，與淡馬錫全資附屬公司豐樹產業私人有限公司(Mapletree Investment Pte Ltd)正在考慮潛在的業務合併。報導指稱，相關計畫處於初步階段，交易最終達成或未達成都有可能。一位知情人士表示，這一過程是淡馬錫旗下實體近期評估的各種方案中的一部分，旨在將投資組合公司重塑為更強大的全球性實體。對於上述消息，凱德投資表示，公司始終致力於為股東創造長期價值，並在日常業務營運中「定期探索和評估符合其戰略目標的各種投資機會」。凱德投資表示，已注意到近期的市場猜測，但對傳言或猜測不予置評。豐樹產業發言人和淡馬錫發言人均拒絕置評。財訊快報 ・ 6 小時前
受到西方制裁壓力 土耳其採購更多非俄原油
路透社引述知情人士和幾位業內人士說法指出，為因應西方對俄羅斯的最新制裁，土耳其最大的煉油廠正提高對俄羅斯以外的石油採購。中時財經即時 ・ 7 小時前