轎車被水帶走！ 斯里蘭卡暴雨釀洪災 已知40死21失蹤

南亞與東南亞近日連遭暴雨侵襲，印尼更有不少房子在洪水中受損。（圖／達志影像美聯社）

南亞與東南亞近日連遭暴雨侵襲，斯里蘭卡一輛轎車在暴雨中翻落運河，雖然軍方與民眾合力救援，但仍造成3人喪生。斯里蘭卡當地多處城鎮被洪水淹沒，累計超過40人死亡、21人失蹤，是去年六月以來最嚴重的天氣災情。印尼蘇門答臘也受到洪災衝擊，死亡人數攀升至61人，並撤離逾一萬兩千名居民。馬來西亞更恐在熱帶風暴的影響下，面臨洪災惡化的危機。

南亞與東南亞近日連遭暴雨侵襲。圖為印尼洪災後，居民在檢查洪水中受損的房屋。（圖／達志影像美聯社）

在斯里蘭卡，一輛汽車在暴雨中翻覆墜入運河，現場許多人穿著救生衣跳下水支援。救援人員與當地居民合力將翻覆的轎車翻回正面，最後在數十人幫忙下將車推回岸上。儘管當地軍隊獲報後立即展開救援行動，仍有三名乘客不幸喪生。斯里蘭卡全國多處道路與城鎮被洪水淹沒，造成 10 人受傷、超過 40 人死亡，另有 21 人失蹤。強勁風雨還引發山崩，導致多處道路阻塞。根據當地媒體報導，斯里蘭卡本週與天氣相關的死傷人數，已創下去年 6 月以來新高。

印尼蘇門答臘同樣遭受嚴重洪災侵襲。當地居民表示，暴雨十分猛烈，洪水強力衝擊房屋。熱帶氣旋不僅引發洪水，還導致山區道路坍塌，出現巨大坑洞。這場災難已造成 61 人死亡，當局已撤離1 萬 2000名居民。一位印尼當地居民表示，無論是在整個地區還是在這個村莊，他這輩子都沒見過這樣的景象。暴雨引發的土石流將房屋沖垮，部分地區淤泥堆積高度接近半層樓，許多人被困在自家屋頂上，等待救援人員協助脫困。

馬來西亞的情況同樣令人擔憂。熱帶風暴預計將從馬來西亞半島移向南海，可能進一步加劇全國的洪災情況。氣象專家預測，這股熱帶風暴可能帶來持續到週末的長時間降雨，使馬來西亞面臨洪災惡化的危機。整個南亞與東南亞地區，從斯里蘭卡到印尼、馬來西亞，都受到這波洪災的嚴重影響，當地政府正全力應對災情。

