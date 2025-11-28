轎車跨中線碰撞對向車輛轉了180度 路過騎士：怎麼撞的？

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市63歲莊姓男子27日上午11點左右，駕駛轎車行經平鎮區中豐陸橋時，疑因分心偏離車道，跨過中央雙黃線，與對向莊姓女子駕駛的轎車發生碰撞，莊女的轎車被猛烈側撞，轉了180度停在對向車道上，險些翻車，經過的機車騎士一度納悶：「到底是怎麼撞、誰撞誰啊？」

警方表示，莊男當時駕車行經中豐陸橋，卻跨越中央雙黃嫌，撞上莊女駕駛的轎車右側，莊女轎車失控旋轉180度後，停在對向車道，過程中還碰撞本跟在莊男轎車前進的另1輛車。

廣告 廣告

交通事故的所有駕駛人都沒有酒駕，警方說，莊女駕駛的轎車上有1名乘客，手部挫傷，還好其他人都沒受傷，至於事故肇事責任，警方還要進一步調查釐清。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

史上最大權利車扣押！232輛市值逾億元 重創三環幫非法金源

涉受中方指示、資助幫柯文哲站台 徐春鶯收押禁見

