轎車轉彎疑車速過快 撞行人庇護島翻車2人傷
台中沙鹿區中山路與沙田路口，一名駕駛左轉彎時，疑似未注意前方路況，也未減速，撞上行人庇護島後向右翻覆，駕駛及乘客都受傷，送醫後無大礙，幸好沒有波及行人與其他用路人。
台中沙鹿區中山路與新興路口，一輛白色轎車左轉時，突然翻車，車身朝下搖晃了好幾下，才終於停下來，後方停等紅燈的汽機車駕駛，全看傻了，再從另一角度的影像看到白色轎車當時要左轉，不過車子靠近中線時，撞上中間的行人庇護島，向右翻覆同樣是搖晃了一下，車子才停住，當時車上除了駕駛還有一名乘客。
清水交通分隊分隊長王智暉：「駕駛腹部擠壓傷，乘客左腳輕微骨折，意識清楚，送醫治療後無大礙，汽車駕駛經酒測後，無酒駕情事。」
警方初步研判，駕駛左轉彎時，可能未減速，也未遵循轉彎導引線行駛，才會釀成翻車意外，幸好當時庇護島上沒有行人，後方也沒有車輛，才沒有波及其他用路人，造成更大的損傷。
