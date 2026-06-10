轎車逆撞聯結車1死3命危！Apple Watch觸發自動報案 消防到場急救援
桃園市新屋區中山西路二段今（10）日11時58分發生重大車禍，一輛白色轎車疑似逆向行駛，與聯結車猛烈對撞，造成1死3OHCA、2輕傷。轎車60歲女駕駛當場死亡，其餘乘客及1名副駕駛送醫搶救，聯結車駕駛輕傷。事故由Apple Watch自動通報，消防出動38人、救護車12輛救援，轎車嚴重變形、車頂撕裂，肇因仍待調查釐清。
消防局指出，事故最初由Apple Watch自動通報系統觸發報案，消防與救護單位獲報後立即趕抵現場，發現轎車嚴重扭曲變形、車頂遭強烈撞擊幾乎撕裂，多名乘客受困車內。
消防局隨即出動破壞器材進行破拆搶救，並動員消防人員38名、消防車5輛及救護車12輛投入救援，將傷者陸續救出並緊急送醫。
初步統計，轎車駕駛為約60歲女性，當場明顯死亡未送醫。另有3名乘客，包括約60歲女性、約50歲男性及約60歲女性，均在到院前失去呼吸心跳（OHCA），分別送往怡仁醫院、新屋分院及楊梅天成醫院搶救。
輕傷部分為轎車副駕駛約60歲女性及聯結車駕駛約35歲男性，皆意識清楚、肢體擦傷，分別送醫治療。
據了解，聯結車行車紀錄器顯示，轎車疑似突然跨越槽化線並逆向駛入對向車道，隨後與聯結車發生正面撞擊，強大衝擊力導致轎車車體嚴重潰縮，並一路被推撞至路邊才停止。警方表示，事故詳細原因、是否涉及駕駛操作失誤或其他因素，仍待進一步調查與鑑定釐清。
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