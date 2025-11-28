轎車連撞3車！騎士閃不及追撞傷 駕駛徒步逃逸

台南市 / 綜合報導

台南永康小北路，今(28)日清晨發生一起肇逃車禍，一輛轎車自撞路旁三輛車及店家餐飲設備，後方騎士因為來不及閃避又追撞轎車車尾受傷，沒想到闖禍駕駛沒關心騎士傷勢，竟然企圖開車逃逸，發現車開不了直接下車徒步落跑，現在警方調閱沿線監視器，要追查他的行蹤及他的責任。

轎車直行失控偏移，撞上路旁停放的轎車，再猛撞貨車，接著推撞前方汽車，轎車當場打橫，後方騎士來不及閃避，追撞上去後倒地，騎士受傷搖晃爬起來，到一旁分隔島坐下，沒想到肇事駕駛沒有上前關心，反而打算開車逃逸。

廣告 廣告

記者VS.附近民眾說：「(他在踩油門了)，對，對，他硬要落跑。」闖禍後他發現車子無法開了，拿了東西就下車，徒步落跑，他一路步行來到轉角處，走進巷內內，當作什麼都沒有發生過。

附近民眾說：「撞到的時候我們報警，他都沒下車，車尾燈，他的車尾燈就亮了，我看他要走了，那個騎士還坐在車後面，我喊叫騎士走，車能發動不能開了，不能開之後他就下車，往那邊去了。」

事發在台南永康區小北路，車禍現場一片狼藉，肇事轎車撞成廢鐵，安全氣囊爆開，被波及的車輛也很慘，板金凹陷車殼碎片四散，第一台被撞的白色轎車，整個輪胎甚至掉出來。

記者VS.被波及車主說：「(你的車是停在家門前)，對啊，對。」被波及車主說：「他撞完之後就落跑了，後來警察有去找他的樣子。」

駕駛連撞路旁3輛車，包括店家的餐飲設備，撞成這樣還有騎士受傷，肇事駕駛是酒駕？疲勞駕駛？還是有其他原因？轉身落跑後又去了哪？警方調閱沿線監視器，追查駕駛行蹤，人跑了但肇事逃逸責任跑不掉。

原始連結







更多華視新聞報導

看導航分心自撞！300萬休旅車四輪朝天 6傷送醫

國一苗栗段死亡車禍！ 匝道高速撞護欄車變廢鐵

暈眩自撞！復康巴士駕駛確認罹腦瘤 丟工作還須賠40萬

