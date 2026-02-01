轎車連闖2紅燈撞2騎士肇逃 警開罰55800元

一輛自小客車連闖兩個紅燈，接連撞倒兩名騎士後，肇事逃逸。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）





高雄前鎮發生一起肇逃車禍，一輛自小客車連闖兩個紅燈，接連撞倒兩名騎士後，肇事逃逸，警方通知他到案，他竟說是為了追朋友的車才沒停下來，總共被開罰最高55800元。

騎士綠燈從正勤路直行，沒想到聽到前方砰的一聲。高市前鎮分局復興所所長陳勇旭：「方女及吳男酒測值均為0，警方初步調查肇事原因，均是自小客車闖紅燈發生交通事故，肇事後林姓男子逕自駕車離去，違反刑法公共危險罪及過失傷害罪嫌。」

事發在27日晚上八點半，肇事的53歲林姓男子在28日被警方通知到案，他說當時開車在追朋友的車，有發現擦撞，但覺得對方沒事就離開，但他接連闖2個紅燈，涉及危險駕駛又肇事逃逸，多項違規總計最高開罰55800元。

