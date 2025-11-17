轎車違停乘客見警心虛「躲回車」 警盤查搜出槍毒

台北市 / 綜合報導

昨(16)日晚上11點多，員警巡邏行經台北市萬華區貴陽街時，發現一輛自小客車違停路邊，原本要下車透氣的後座乘客，一看到警車，馬上關車門躲回車內，行徑詭異。警方見狀隨即上前盤查搜車，最後在車內搜出槍枝跟毒品。

十多名員警，將黑色轎車團團包圍，拿著強光手電筒，不停往車裡照，駕駛乘客神情呆滯蹲在一旁，轎車的座位區後車廂通通被翻遍，這一搜還真的被搜出不少違禁品。

萬華分局西門所執勤員警說：「你把那個，白色衣服，被銬的那個帶過來。」車內搜出槍支和彈藥，員警更加不敢懈怠，不只全所警力出動，更持衝鋒槍待命。

廣告 廣告

華視新聞記者李思琪說：「事發地點就在台北市萬華區的貴陽街這邊，當時轎車，是臨停在人行道的紅線上面，遭警方盤查，意外搜出槍砲毒品。」16日深夜11點多，員警發現一輛黑色轎車違停，原要下車透氣的乘客，見到警車馬上關車門相當詭異，警方先是在駕駛座下搜出，具有殺傷力的改造手槍及5顆子彈，又從左後座徐姓乘客包中，發現4包一級毒品，徐姓男子坦承，手槍是趁機丟到座位下方，毒品也是他所持有，被警方上銬帶回。

台北市警局西門町所長陳韋勲說：「全案訊後依，槍砲彈藥刀械管制條例，及毒品危害防制條例，移送偵辦。」而其他3人雖然表示不知情，但還是被員警帶回所釐清，根據了解4人聲稱要去華西街找朋友，但卻說不出朋友姓名及地址，徐姓男子也不交代槍砲毒品來源，警方目前已經查扣相關手機，持續向上溯源偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

違停心虛拒檢！ 男「無照還毒駕」警破窗逮人

違停見警心虛「撞進民宅」 毒品前科男棄車落跑

出現異常行為.攜帶違禁品 警只能「目視」盤查

