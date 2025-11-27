轎車違規左轉 22歲通緝男假藉尿遁脫鞋狂奔

cnews204251127a20

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第六警分局何安派出所員警，日前晚間執行勤務時，在轄內西屯區中清路與經貿八街口，攔查1輛涉嫌違規左轉的自小客車。第六警分局表示，盤查過程，22歲陳姓男子竟心虛拔腿逃逸，還踢掉拖鞋，員警見狀也立即展開追捕，最終在約300公尺外，將陳男壓制逮捕，原來陳男竟是通緝犯，員警依規定將他解送歸案。

警方表示，當天晚間11時30分左右，巡佐洪茂益、警員何叡棋、鍾勝雄等3人，在西屯區中清路與經貿八街口執行勤務時，攔查1輛涉嫌違規左轉的自小客車。盤查過程，陳姓男子神情緊張、反應遲疑，員警請他下車配合查證身分，先是假意配合，卻不斷以「想上廁所」為由拖延，接著又謊稱要拿證件，趁機打開車門、抓起手機，就拔腿狂奔。逃跑過程中，還把腳上拖鞋脫下，想藉此增加奔跑速度。

第六警分局表示，員警何叡棋見狀立刻在後方追捕，儘管身上背著近10公斤裝備、頭戴安全帽，仍奮力衝刺，沿途穿越草叢、巷弄及停車場，全力追趕逃逸中的嫌犯。陳男奔跑中，不時回頭張望、氣喘如牛，試圖擺脫追捕，現場氣氛一度緊張，彷彿深夜上演一場警匪追逐戰。

警方表示，最終陳男因體力不支而跌倒，員警也隨即上前壓制，成功將人逮捕。調查發現，陳男竟是今年9月所發布的通緝犯，疑為逃避刑責，才會心生畏懼、企圖逃逸。

第六警分局呼籲，民眾若發現可疑人士，或通緝犯蹤跡，應立即通報警方，不要心存僥倖或協助藏匿，以免誤觸法網，共同維護社會治安與公共安全。

照片來源：台中市警方提供

