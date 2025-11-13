轎車遭救災裝甲車輾毀 顧立雄：絕不讓官兵承擔責任
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳與南方澳11日晚間出現嚴重淹水，有民眾拋錨停在路上的黑色轎車在積水中動彈不得，遭前往救援的軍方AAV7裝甲車疑因視線不佳輾過，車體幾乎全毀。行政院長卓榮泰昨（12）日勘災時提到，他和國防部長顧立雄「一人負責一部車都沒問題」，請國軍專心救災，不必為後續賠償煩惱；顧立雄今（13）天也強調，「不會讓官兵因救災承擔責任」。
顧立雄表示，國軍官兵在前線救災相當辛勞，不應再因救災過程衍生的損害問題而承擔責任。國防部會依據災害防救法等規範，對受損車輛進行適當補償或賠償，「絕對不會讓任何官兵承擔責任」。他進一步說明，目前蘇澳地區已投入713名官兵與65輛車輛協助道路及住家環境清理。
另一方面，顧立雄說，花蓮地區若今天勘查之後地方或中央有任何需求，國軍也會持續全力協助救災。
責任編輯／周瑾逸
