轎車遭裝甲車輾過求償 卓揆要軍方放心：我跟顧部長1人一部都沒問題

宜蘭蘇澳及南方澳等地昨晚發生淹水災情，今（12）早積水漸漸退去，有民眾發現拋錨停在路中央的車，被路過救災的軍方裝甲車輾過，幾乎成了廢鐵，車主無奈地說會和公所、軍方協調賠償。

今日下午行政院長卓榮泰赴蘇澳勘災也提到此事，他要軍方指揮官放心，「你壓壞的那兩部車子不用擔心，至少我跟顧部長（國防部長顧立雄）1人一部都沒問題」，他要國軍安心的把國人的工作做好，後勤的工作由中央來協助，絕對沒問題。

卓榮泰赴蘇澳勘災。圖／台視新聞

廣告 廣告

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

轎車遭救災裝甲車輾毀 顧立雄：絕不讓官兵承擔責任

蘇澳積水退去...赫見拋錨車遭裝甲車壓過變廢鐵 車主無奈協調求償

漢光演習台東志航基地傳意外！ V150輪型甲車側翻2傷