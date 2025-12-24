轎車闖紅燈！ 連撞綠燈直行4機車 1人肋骨骨折

事故發生時，機車騎士們剛遇到綠燈準備向前行駛，突然一輛轎車從側邊迎面而來。（圖／翻攝重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

高雄小港區沿海四路，一輛轎車闖紅燈，連續撞倒4部綠燈直行的機車，其中有一人傷勢較嚴重，肋骨骨折，駕駛自稱是下班時間，準備返家，行經路口卻沒減速、也沒煞車，一共4人受傷。

事故發生時，機車騎士們剛遇到綠燈準備向前行駛，突然一輛轎車從側邊迎面而來。轎車一口氣連續撞倒4輛機車，騎士們根本來不及閃避，人車被撞飛，其他路過的騎士也被嚇得緊急煞車。穿著襯衫的轎車駕駛立即下車查看，神色相當慌張。現場一位騎士質問轎車駕駛為何如此開車。

從另一個角度的畫面可以看到，當路口燈號從綠燈轉為黃燈再變成紅燈時，大約有3秒鐘的緩衝時間。（圖／翻攝重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心

從另一個角度的畫面可以看到，當路口燈號從綠燈轉為黃燈再變成紅燈時，大約有3秒鐘的緩衝時間。然而轎車駕駛在明顯已經變成紅燈的情況下，仍然沒有踩煞車就直接闖越路口。這起事故發生在高雄小港區沿海四路與中林路口，時間是23日傍晚5點多，正值下班尖峰時刻。

值得注意的是，沿海四路與中林路雖然道路筆直且路幅寬闊，但今年以來已發生12起車禍。（圖／TVBS）

小港分局交通分隊長曾英欽表示，事故疑因轎車闖紅燈，不慎撞上由中林路東向西方向行駛的杜姓等4名騎士所騎乘的重機車，所幸傷者送醫救治後均無大礙。他也指出，經過酒測後，所有駕駛均無酒駕情事。

值得注意的是，沿海四路與中林路雖然道路筆直且路幅寬闊，但今年以來已發生12起車禍。這次肇事的49歲轎車駕駛坦承，自己是準備開車返家時闖紅燈，導致4名機車騎士受傷。

