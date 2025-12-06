轎車離奇暴衝擦撞汽機車 駕駛救出時已無呼吸心跳

新北市 / 綜合報導

新北市新莊區幸福路上的熱鬧商圈，今（6）日下午發生一起驚險車禍，一輛白色轎車突然失控暴衝，撞上多輛汽機車與腳踏車，造成機車騎士及乘客輕傷，幸好送醫後沒有大礙，但闖禍的轎車駕駛卻被發現沒了呼吸心跳，送醫急救。警方初步了解，駕駛似乎是身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。

白色轎車從巷弄裡開出來，沒有減速直直往前衝，撞擊前方的雙載機車，這時直行的灰色車輛，來不及反應直接撞上，兩車雙面夾擊，機車騎士趕緊跳車保命，乘客也因為撞擊力道跌倒在地。

廣告 廣告

沒想到這輛白色轎車突然油門一踩，再度暴衝，撞上多輛停在一旁的腳踏車，及一輛普重機車，最後被路邊大樹擋下，才沒有撞進店裡，巨大撞擊聲響，也讓目擊民眾全都嚇壞了，目擊民眾說：「他其實中間有撞到一台摩托車，然後撞到的時候就開始暴衝，然後就撞到那顆樹，油門就一直踩一直踩一直踩，就踩著不放，然後還把這台機車，就是撞飛上來。」

車禍發生在6日下午，新北市新莊區的幸福路上，駕駛疑似因為不明原因，導致車輛失控，和多輛汽機車發生碰撞，救護人員獲報趕到現場，將受傷的機車騎士與乘客送醫，幸好沒有大礙，但轎車駕駛卻沒了呼吸心跳，目擊民眾說：「0.08，就很多人去旁邊看，說他好像有點抽搐，然後就是吐，不知道是酒駕還是什麼不知道。」

回到事發現場，肇事車車窗玻璃更插在樹上，可見當時撞擊力道之大，警方調查，駕駛疑似身體不適，但是否因此導致車禍，仍待進一步釐清調查。

原始連結







更多華視新聞報導

汽機車擦撞！ 馬路上駕駛揮拳 氣到「衝回車拿球棒」

台南2機車碰撞！ 6旬男騎士噴飛捲轎車底

恐怖！ 71歲駕駛疑反應不及 撞倒機車「再將騎士前推」

