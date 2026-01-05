轎車高速失控「騰空」撞破磚牆電桿 苗30歲獨子噴飛草叢頭骨碎裂慘亡

記者潘靚緯／苗栗報導

一輛藍色轎車凌晨突然高速撞破磚牆、電桿，因撞擊力道太大，駕駛遭噴出車外，因頭骨破裂死亡。（圖／翻攝畫面）

苗栗通霄鎮中山路今（5）日凌晨發生一起死亡車禍，一名李姓男子駕駛轎車高速行駛，疑速度過快失控，騰空約20公尺後，撞倒一片磚牆後，再撞斷一根直徑約20公分的電桿，李姓男子慘遭甩出車外，被發現時頭骨因碎裂當場慘死，肇事原因正由警方進一步調查中。

30歲李姓男子疑高速行駛，失控撞破磚牆、電桿，擋風玻璃整片碎裂，輪胎與車身分離。（圖／翻攝畫面）

警方表示，今（5）日凌晨零時38分接獲報案，指出通霄台1線138.5公里、五南里路段，一輛轎車不明原因自撞，附近民眾半夜聽到巨大的撞擊聲，摸黑到住家外查看，發現一輛藍色轎車撞毀電桿，但在車內卻找不到駕駛的蹤影。

警方及救護人員抵達時，在附近草叢發現30歲李姓駕駛，因頭骨碎裂、受創嚴重，當場傷重慘死。由於現場車體零件噴飛，一片狼藉，加上天色昏暗，警方漏夜耗費約3小時才完成採證。

李男轎車失控撞上高地落差的排水溝，騰空後撞破磚牆，摔入草叢。（圖／翻攝畫面）

警方調查，30歲的李姓男子目前待業中，有2個姊姊、為家中獨子，為何半夜開車出門？家人表示不清楚。警方調閱相關路口監視影像，發現轎車在事故地點前，疑似車速太快先失控往左偏移，駕駛急忙把方向盤用力拉回後，轎車卻失控往右打滑，撞到路肩有落差的排水溝後，車輛騰空彈飛約20公尺，先撞毀住家磚牆後，再往前撞斷一根直徑約20公分電桿，轎車再反彈回草叢，詳細於肇事原因還有待進一步調查釐清。

