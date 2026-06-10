轎車5人僅1人活！副駕堂妹憶驚魂：聊天一半出意外

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桃園新屋10日上午發生一起重大車禍，一輛白色小客車逆向撞上聯結車，造成車上5人4死1傷。（圖／東森新聞）





原本是一場告別式後的家族聚餐，卻意外演變成天人永隔。桃園新屋10日上午發生一起重大車禍，一輛白色小客車逆向撞上聯結車，造成車上5人4死1傷，唯一倖存者為坐在副駕駛座的堂姊。

救護車趕抵現場，地面滿是車殼碎片。據了解，60歲女駕駛當天才剛辦完父親告別式，原本載著親友準備前往永安漁港吃平安餐，距離目的地僅剩約15分鐘車程，沒想到途中卻發生憾事。

死者親友表示，女駕駛是在父親告別式結束後，載著親友前往餐廳用餐，當時大家都已在餐廳等候，沒想到等來的卻是噩耗。車上4名乘客全是親戚，包括堂哥、堂姊及嫂嫂等人。事故發生後，女駕駛當場死亡，其餘家屬送醫搶救後仍傷重不治。

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唯一生還者、副駕駛堂姊表示，當天剛參加完叔叔的告別式，車上乘客都是親戚，而開車的則是自己的堂妹。她表示當時大家都沒有睡著，一路都在聊天，沒想到車禍突然發生，至於堂妹為何會開到對向車道，她也不清楚原因。

親友們才剛送別家族長輩，連平安餐都還來不及享用，又接連遭逢重大意外，突如其來的打擊，讓家屬悲痛不已。

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