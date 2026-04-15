轟不婚不生「死後沒人拜會過不好」！全網炸了：情勒個屁 命理師曝30年經驗：別拿窮當藉口

江柏樂直言，現在年輕人不婚不生「以後沒小孩拜你，你也過不好！」引發網友強烈反彈。圖／翻攝自江柏樂臉書

知名風水命理老師江柏樂長期活躍於政商與演藝圈，近日他也跟上潮流辦了Threads帳號，怎料，14日發布的首篇貼文就重砲批評現代年輕人「不婚不生」的現象，直言「以後沒小孩拜你，你也過不好！」言論一出，全網立刻炸鍋，留言區瞬間陷入混戰。

「沒根的草長不快！」江柏樂首發文惹怒全網

江柏樂在Threads發文表示，聽說現在年輕人流行「不婚不生」，這不是在報復社會，是在斷自己生路，「沒根的草長不快，沒祖先保佑的人命不會好，以後沒小孩拜你，你也過不好」，更在文末霸氣放話「講實話不怕被罵！」

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此文一出，網友隨即議論紛紛，紛紛留言開嗆，「不婚不生不是流行，是這個社會環境下根本就不敢生！老師你也該更新一下自己的觀點了，你這個想法太過老派，也不符合這個社會當下的狀況」、「江老師，我不建議您這樣PUA年輕人，不婚不生育是社會問題而不是心態問題，您這樣講對於這種情況無濟於事以外，只會顯現短視」、「真棒，生小孩是為了自己死後有人拜」、「留友看老害，想法真正爛！像你這種人清明我就不去拜」、「算命的只會在那危言聳聽」。

江柏樂表示，社會問題害人們不婚不生是一個真相，而祖先問題則是他的專業。圖／翻攝自臉書粉專「江柏樂老師嫡傳風水命理團隊」

被指「情勒」笑笑就好！江柏樂籲：別拿窮當藉口

除了貼文內容掀起爭議，也有網友質疑江柏樂的帳號是否為假帳號釣魚。對此，江柏樂再度發文回應，表示對於網友說他情勒、不合時代，「老師笑笑就算了」。他強調，社會問題害人們不婚不生是一個真相，而祖先問題則是他的專業。

「老師30幾年來都在幫客人解決，看最多就是子孫被祖先託夢說怎麼不拜祂、不燒錢給祂？甚至整天在你耳邊嗡嗡吵搞得不舒服。」江柏樂直言，遇到這種情況就是幫客人引魂安祖先，讓祖先過得好，子孫日後自然好，「這不是迷信，而是一個真相！」他更呼籲網友，不要拿窮當藉口，「你是連最後一點翻身的籌碼都想扔掉」。

江柏樂更分享「翻身方法」，建議若家裡有牌位的人，可以趁週五農曆初一去買點金紙燒給祖先，誠懇一點說想賺錢、找對象、生小孩，「方法告訴你了就去做，如果你不信，自然不會是老師的客人」。

網友仍不信：那西方人怎辦？

這番解釋網友依舊不買單，再度槓怒槓「照你這麼說，那請問西方人怎麼辦？」「老師不是啊，就不婚不生沒後代了，哪裡有子孫能去吵？ 還有人都過世了，能量就回歸宇宙母體，我執不要太重」、「祖先應該很愛護自己子孫才對啊！為什麼要這樣情勒我們？」「老師，請問你生了幾個？」

★《鏡報》提醒您：民俗說法，僅供參考。



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