轟中國邏輯矛盾！日大咖媒體人怒嗆：破壞國際秩序就是你們

國際中心／林奇樺報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時明確表示「台灣有事，即日本有事」，此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。日本防衛省7日就指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，而高市也發聲譴責。7日上午播出的日本談話節目《日曜報道》也討論此事，知名媒體人櫻井良子就直言真正影響國際秩序的就是中國！

高市早苗台灣有事說引發中國、日本外交風波。（組合圖／取自高市早苗IG、微博）

櫻井良子在節目中指出，只要將中國對外發表的各項論述逐條檢視，就會發現其中充滿邏輯矛盾，「甚至荒謬到讓人想發笑」。她表示，中國的說法處處可被反駁，像是聯合國憲章中的「敵國條款」早在30年前便已形同失效；此外，中國否定《舊金山和約》的觀點，也在邏輯上難以自洽。她舉例，日本正式放棄台灣主權正是依據《舊金山和約》，若如中國所稱該條約「不合法」或「無效」，便會出現「那台灣究竟應由誰管轄」的荒謬討論。

櫻井提到，近期網路上甚至出現調侃聲音，稱若依中國邏輯推演，「台灣是否反而仍屬日本」的玩笑議題也隨之浮現，足見中國的對日說法在國際法與條約層面均存在明顯矛盾。她強調，日本應逐一檢視並揭露中國論述中的不合理之處，讓國際社會理解中國在相關問題上所提出的主張實為錯誤。

她進一步指出，中國一方面對美國強調願意共同維護戰後國際秩序，自稱是「戰後體制的守護者」，但若從實際行動來看，真正企圖改變戰後秩序、破壞現狀的反而是中國本身。

