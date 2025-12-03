轟中油三接弊案拖21天才搜索 藍黨團：就是放水嘛！

國民黨立法院黨團召開記者會，就中油三接弊案偵辦進度，不滿檢方疑似拖延辦案。 圖：國民黨立法院黨團/提供

[Newtalk新聞] 中油第三座液化天然氣接收站（三接）外推防波堤工程被匿名檢舉疑似浮報超過上百億元，台北地檢署昨展開搜索，並約談台灣世曦工程顧問公司前董事長施義芳等13人到案說明。國民黨立法院黨團今（3日）則召開記者會，黨團書記長羅智強斥責，檢調的搜索整整慢了21天，檢舉人對他說，內部早已在滅證、串供，這種辦案方式看起來就是在放水嘛！

羅智強諷刺稱，針對該案，檢舉人告訴他，3年前和今年8月的的檢舉都石沉大海，最後找到他，他於11月11日第三度將檢舉函交給檢方，結果昨天才搜索，慢了21天，這段期間，檢舉人稱聽說已經在銷毀證據、滅證、串供，檢察官對貪官真的慈悲又溫柔啊！

羅智強質疑，檢舉函裡面多次提到的關鍵人物就是中油總經理，他曾質詢中油董事長，也就是時任總經理方振仁，但方振仁說招標的是前任總經理李順欽，這人同樣也擔任過中油董座，名字都這麼清楚給檢方了，難道國民黨不開記者會，檢方就不辦案嗎？

羅智強不滿稱，現在看來就是大案小辦，雖然將世曦前董事長施義芳、工程部主管張欽森與經理陳建中等3人列為被告約談，但最後都無保請回；相較國民黨台北市主委黃呂錦茹，因涉入偽造文書案要1000萬元交保，關了快一年。這種辦案方式，看起來就是在放水嘛！是假調查真包庇？民眾貼個檢察官照片，半天就把人追起來了！結果三接案要等21天才搜索？

王鴻薇也指，這麼偵辦來的太遲，希望檢察官勿枉勿縱，不要在最後放掉幕後大咖！該案其中一個關鍵人物，施義芳，一直在今年初才因為在民進黨內屬於「英系」，賴清德容不下「英系」執掌國營事業，才把董座換成前立委鄭運鵬。

王鴻薇進一步指出，施義芳是不折不扣的政治人，從2008年到2020年，每一屆都被民進黨提名為不分區立委，跟民進黨之間的關係深厚；而國營事業在民進黨執政下，不停安插自己人、不停政治酬庸，把國庫當成民進黨黨庫， 卻一一出事、一一發生弊案。

王鴻薇表示，從台鹽綠能弊案，台鹽綠能前董事長陳啟昱被收押、號稱「小英男孩」的台灣智慧電能公司總經理鄭亦麟因貪汙被收押、到中油煉製事業部執行長徐漢被收押。國營事業已經變成民進黨政治酬庸的貪腐保證，民進黨不用對社會交代嗎？

王鴻薇呼籲，現在中油虧損高達800多億元，在中油三接工程的浮報工程金額孩高達150多億元，請問民進黨在乎國營事業的經營嗎？在民進黨執政下，瘦了國營事業、肥了「綠油油」，請檢調一定要查出來，給社會一個明白的交代。

