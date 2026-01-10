轟代理孕母「現代版人肉市場、人口奴隸販賣」！周玉蔻批柯文哲不要臉、陳昭姿良心𣋡蔽：貧困女子將被誘騙出賣子宮

民眾黨立委陳昭姿欲推「人工生殖法」納入代理孕母，民眾黨前主席柯文哲也說，陳昭姿推動完法案後才須辭職。資深媒體人周玉蔻今（10）日抨擊，一旦立法通過，台灣偏鄉、貧困出身的女孩子將被誘騙出賣子宮和健康，「這跟人肉市場買賣、古早的人口奴隸販子有什麼不同？」

周玉蔻今日在臉書發文表示：「代理孕母？現代版的人肉巿場、人口奴隸販賣！！」

周玉蔻再說，「代理孕母」到底是什麼鬼東西？子彈飛了半天，原來真相大白！就是一旦立法通過，台灣的偏鄉、弱勢、貧困出身的女孩子大量被誘或被騙、被迫，出賣子宮、健康與至少懷孕10個月的青春，及一輩子的心靈掙扎，替有錢人生小孩！

「這跟人肉市場買賣、古早的人口奴隸販子有什麼不同？」周玉蔻再說，更別講嚇死人的離島條例可能把金門變成代理孕母醫院特區的惡夢！

周玉蔻最後抨擊，不要臉的柯文哲，良心被𣋡蔽的陳昭姿、陳青徽、陳玉珍和腦袋不清楚、要綠委配合綠白合進行商談的柯建銘，「上天詛咒你們！民進黨執政者必須排除萬難阻止。」

周玉蔻並在留言處表示「這些人背後利益的牽扯、令人毛骨悚然。」

（圖片來源：周玉蔻臉書、民眾黨團）

