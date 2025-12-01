轟侯漢廷談兵役反覆橫跳！卓冠廷疑「為1目的」

政治中心／黃依婷報導

新黨台北市議員侯漢廷近日拋出，男女都應服兵役2年，教召改每人一年一召等，更稱若反對就是中共同路人，言論掀起兩派討論。對此，民進黨發言人卓冠廷則質疑侯漢廷在兩個極端間反覆橫跳，就是為了1目的，「這不是共產黨手法是什麼？」。

卓冠廷發文，侯漢廷兩年前的反對延長兵役到一年，現在主張延長兵役到兩年，當天早上自己說侯漢廷滑坡到北韓，侯漢廷剛剛就急得跳腳寫了一大篇，還有一堆人來洗版性別歧視？卓冠廷也回顧2022年，當時侯漢廷為了新黨的「反兵役延長」理念，兩人有過交鋒。

卓冠廷回憶，當時侯漢廷扯了一堆理由，包含但不限於「國防部沒配套」、「經費應優先用在志願役」、「把新兵推去送死」，極盡可能表達對延長兵役的反對。但現在侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說賴政府做得不夠多，洋洋灑灑列了7點建議，說兵役應該直接延長到2年，直接打臉3年前的自己。

卓冠廷表示，侯漢廷被打臉後繼續偷換概念寫了長篇大論，說賴政府「禁止演習」，甚至還提防空避難室一堆違建危樓，讓他看傻直呼「你自己是台北市議員，啊是不會去質詢蔣萬安？」，也猜測「侯漢廷一下反對延長兵役，一下要求延長兵役到兩年，在兩個極端間反覆橫跳，目的不就是搞反串、引起恐慌，為批鬥而批鬥。這不是共產黨手法是什麼？」。

