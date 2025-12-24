轟內政部「每個月賴帳5000元不給」 黃國昌將幫退休警消提團體訴訟：成本我承擔

民眾黨立院黨團總召黃國昌今（24）日上午於司法及法制委員會質詢銓敘部法規司專委蕭麗容，針對立院今年1月三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高警察、消防、海巡、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率上限至80%。黃國昌對此表示，如果內政部繼續賴著不給錢，他將幫退休警消提起團體訴訟，「所有程序成本我幫他們承擔」。​

黃國昌表示，對銓敘部表示肯定，立法院三讀通過、總統公布的法律，銓敘部就依照新法規定發給退休警消審定函，這也是為何要在12月底，把所有退休警消重新審定；而這些退休警消拿到審定函以後，如果用警正二階一級、年功俸575來看的話，每個月短差5326元。

黃國昌說，國家1個月少給退休警消5000元，這個帳要賴到什麼時候？銓敘部有沒有資訊？蕭麗容表示，這部分作業要再洽內政部確認，因為內政部是主管機關。

黃國昌續指，所以欠錢的是內政部嗎？現在政府沒有編列預算，讓這些警消1個月少拿5000元，公法的請求權發生了沒有？蕭麗容則說，內政部負責編列預算，而當事人拿到銓敘審定函之後，就具有請求權。

黃國昌直言，「說得很好，我們中華民國的文官就是有水準，念過行政法，知道依法行政的ABC，我為什麼一直跟你們追審定函，就是要早日確定他們公法上面請求權的數額，算出來了以後，才知道國家欠他們多少錢。」​

黃國昌續問，請求權可以依照行政處分，直接聲請行政執行嗎？蕭麗容表示，如果是當事人對於銓敘審定函有不服、或是他想要依據銓敘審定函來請求相關權益的話，他可以依照規定請求救濟。

但黃國昌說，因為這個是給予人民權利的行政處分，人民沒有辦法直接聲請行政執行，那這個時候就只能提起給付之訴，「我們的政府賴著不給錢，但人民只有一條路，就是對國家提起給付之訴，才能聲請強制執行。」

黃國昌說，他想利用這一場質詢，喚起這些掌握權力的人依法行政的ABC，同時讓所有的警消同仁，藉由這一場質詢知道接下來該怎麼辦。「他們可能沒有那個勞力、時間、費用打官司，沒有關係，明年1月1日以後，如果內政部還是繼續賴著不還、欠錢不給的話，我會幫他們提起團體訴訟。所有退休的警消團體訴訟的程序成本，我會幫他們承擔。」

