轟出本季新高！柯瑞破皮爾斯紀錄 勇士血洗爵士主場

（記者許皓庭／綜合報導）金州勇士今（29）日作客鹽湖城對戰猶他爵士，全隊火力噴發轟下本季新高，最終以 140 比 124 輕鬆帶走勝利。此役灣區大軍展現極其均衡的團隊深度，全場共計 8 人得分達雙位數，當家球星柯瑞（Stephen Curry）僅出賽 28 分鐘便攻下 27 分，生涯總得分正式超越「真理」皮爾斯（Paul Pierce），躍升至 NBA 歷史得分榜第 19 位，並賞給爵士 4 連敗。

面對陣中大將巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後的戰力重組挑戰，勇士此戰變陣由老將霍佛德（Al Horford）領銜先發，開賽即由柯瑞與穆迪（Moses Moody）掀起三分雨攻勢。勇士上半場手感熱燙，外線 31 投 15 中，帶著 13 分領先進入下半場。儘管第三節爵士一度在「芬蘭司機」馬卡南（Lauri Markkanen）與新秀森薩博（Brice Sensabaugh）帶領下，打出一波 11 比 2 的反擊將比分縮小至個位數，但勇士隨即回穩。

進入關鍵決勝節，柯瑞再度展現領袖價值，連續三分命中心外加強勢切入完成三分打，單節貢獻 10 分穩住 12 分的領先優勢。隨後勇士替補群持續發威，全隊單場狂飆 23 記三分彈，穆迪繳出全隊次高的 26 分，板凳小將桑托斯（Gui Santos）亦有 16 分的高效進帳。根據數據顯示，勇士全隊 8 人得分上雙的極致表現，反映出團隊籃球的成功運作，也彌補了部分主力的缺陣。

柯瑞此戰寫下里程碑，生涯總得分達到 26,424 分，正式超越皮爾斯獨居史上第 19 名，下一位目標將是傳奇名將鄧肯（Tim Duncan）。而苦吞 4 連敗的爵士隊，雖有森薩博砍下全隊最高的 22 分及喬治（Keyonte George）19 分的表現，仍無法抵擋勇士 42% 的外線命中率。勇士團隊本場僅發生 6 次失誤，透過流暢傳導徹底撕裂爵士防線，最終以 16 分之差大勝，並寫下賽季進攻端的代表作。

