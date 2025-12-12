轟助理費除罪化就是貪污法案 王瑞德：通過2026國民黨不用選了

針對國民黨立委陳玉珍提案修修法「助理費除罪化」，立院國會助理在立院大門口拉開白布條並高舉手舉牌呼喊口號，要求陳玉珍撤案。圖為陳玉珍到場和助理溝通。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍提案擬將助理費除罪化修法，要將立院編列公費助理費「直接發到立委手中」，授權立委統籌運用且免檢據核銷。對此，資深媒體人王瑞德昨（11）日就批評，這個法案就叫貪污法案、簽的就是貪污立委、通過國民黨就是貪污政黨，而假設通過，國民黨明年也不用選，「跟大家保證，議員、縣市長國民黨沒幾個下來，我輸你」。

王瑞德昨日在鋒燦傳媒的政論節目《政治讀心術》談到「助理費除罪化」時大酸，選到立委，都不用請助理，選到後就放給他爛，700多萬不用繳稅等於4年有2800多萬，而這不但加上淨賺2800多萬，還加上薪水，總共加起來淨賺3、4千萬為什麼不要？

他批評，這個法案全稱就是貪污法案，去簽的國民黨立委就是貪污立委，通過的話國民黨就是貪污政黨，這個法案如果通過，牽一髮動全局，明年2026國民黨也不用選，「跟大家保證，議員、縣市長國民黨沒幾個下來，我輸你」。

對於陳玉珍發起這提案，王瑞德表示，大家都知道陳玉珍明年要去選金門縣長，而且在金門目前看起來也沒有人能夠跟陳玉珍比拼，所以一定是她做縣長，明年陳玉珍就是金門王，可能做8年縣長，因此放給你們爛，也不會管立法院，

王瑞德直言，這個法案一旦通過，平心而論反而成了對民進黨的助力。原本民進黨在明年缺乏足以發揮的議題，如今光是「助理費」問題，就足以引發持續不斷的政治攻防。





