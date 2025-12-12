轟助理費除罪化是貪污法案！王瑞德：2026國民黨恐不用選了

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引發反彈，更遭質疑形同將貪污助理費除罪化。媒體人王瑞德說，此修法形同貪汙法案，如果通過，國民黨2026不用選了。

王瑞德11日在節目上談論助理費除罪化爭議。他開酸，選到了立委，都不用請助理，選上後就放給它爛，一年有700多萬不用繳稅，4年等於有2800多萬，淨賺2800多萬、淨賺薪水，加起來賺3、4千萬為什麼不要？

王瑞德認為，該法案的全稱就叫貪污法案，去簽的人就是國民黨的貪污立委，如果通過的話，國民黨就是個貪污政黨，「這個法案如果通過，牽一髮動全局，明年2026國民黨不用選了」，明年藍營的議員、縣市長倘若沒幾個下來，「我輸你」。

「陳玉珍她不在乎！」王瑞德直言，為什麼都是陳玉珍在說話而不是別人？大家都知道陳明年要選金門縣長，目前看來沒人能跟陳拚、一定是陳當縣長，所以陳就放給大家爛，陳根本不管台灣死活，因為陳就是跟中國一家親。

王瑞德強調，該法案一過，他平心而論，「是幫了民進黨的忙，我講坦白啦」，本來明年民進黨沒什麼題材可以吵，現在光這個助理費的爭議就吵不完了。

