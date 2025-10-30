轟動全美！人妻被綁架卻遭FBI起訴？《雪莉帕皮尼》揭自導自演驚人真相

事件主角雪莉帕皮尼，首次於鏡頭前接受獨家專訪。TLC 旅遊生活頻道提供

一場發生於2016年、戲劇性堪比電影的離奇失蹤案曾震撼全美社會。一名人妻雪莉·帕皮尼（Sherri Papini）在失蹤數日後，滿身傷痕地歸來，並聲稱自己遭到殘酷綁架。然而，隨著聯邦調查局（FBI）的密切追查，案情卻出現驚人逆轉：雪莉最終竟因說謊、自導自演綁架案的罪名被起訴，引起社會一片譁然。

事件女主角親上火線 獨家受訪闡述記憶

《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》這部4集的紀錄片將從事件起點完整回顧，涵蓋雪莉失蹤前與丈夫的相處、她帶著傷痕突然現身於公路旁的疑點，到最終被FBI逮捕的戲劇性發展。

雪莉·帕皮尼作為事件主角，將親自於鏡頭前獨家受訪、闡述她的記憶，使觀眾能夠深入瞭解她在失蹤期間及後續接受調查時的複雜心理狀態。紀錄片也追蹤了雪莉於2022年認罪後所面臨的處境，包括她與前夫陷入監護權爭奪戰等後續發展。

當年主辦此案的聯邦調查局人員 Denise Farmer 以退休身分回顧事件細節。TLC 旅遊生活頻道提供

FBI、親人現身說法 揭開事件背後隱情

節目透過大量資料畫面、法律文件和法庭紀錄，同時訪談了多位相關人士，包括雪莉的親人、以及實際調查本案的聯邦人員，試圖揭開事件與大眾認知截然不同的一面。《雪莉帕皮尼：被揭穿的謊言》將於11月2日起，每星期日晚間11點在TLC旅遊生活頻道全台首播。



