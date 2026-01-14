轟北宜高鐵是錯誤！張景森：直穿這條路最好

▲轟北宜高鐵是「史詩級錯誤」！張景森：鐵路直穿「這條路」最好。（圖／黃暐瀚臉書）

[NOWnews今日新聞] 交通部推動北宜高鐵計畫，目前已送行政院核定。前政務委員張景森直言，北宜高鐵是公共決策失序的典型案例，甚至形容為「史詩級錯誤」，張景森在黃暐瀚的節目《 下班瀚你聊》強調，他從未反對縮短北宜通車時間，但質疑目前北宜高鐵的造價是否合理，是否真的值得花這麼多錢。

張景森指出，所謂的「北宜直鐵」其實並不直，路線反而向外繞行一大圈，無論是直鐵或高鐵，他認為最理想的路線應該是沿著國道五號直穿而過。他質疑，當年這條路線遭否決，理由是行經集水區，但這個理由是否仍然充分，值得重新檢視。張景森以雪山隧道為例指出，雪隧通車已近20年，當初外界擔心的污染問題沒發生，水質甚至比預期更好，顯示反對行經集水區的論述，未必符合實際情況。

廣告 廣告

除了交通建設本身，張景森談到政治層面的觀察。他提出權力分享、朝野共同承擔的概念，直言不理解執政黨為何不願尋求與在野黨合作，共同面對重大公共建設的政治風險。不過，他也不認同目前民眾黨呈現出的「撕、咬、鬥」政治風格，期待二月後國會能出現新氣象。

談到國民黨，張景森則支持鄭麗文對於個人認同的自由，認為每個人主張自己是「什麼人」都應受到尊重；但他不認同「要求台灣人以身為中國人為傲」的說法，直言那已不是個人認同，而是試圖改變、甚至逼迫他人表態，國民黨若無法與這樣的黨主席路線切割，恐怕在2028年總統大選中，將面臨全面潰敗的局面。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高鐵延伸宜蘭 國發會：沿線居民有79.6%支持且環評通過

前政委張景森批北宜高鐵史詩錯誤 鐵道局：直鐵有局限高鐵運量高

北宜高鐵砸4000億元卻沒效益 張景森喊「史詩級錯誤」