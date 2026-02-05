轟北檢洩密扯「記者分析判斷」 沈慶京怒：侮辱人類智商

威京集團主席沈慶京(左)指控，新北地檢署主任檢察官林俊言（右圖，摘自法務部台中地檢署官網）偵辦京華城案期間三度威逼認罪。（合成圖／示意圖／資料照）

新北地檢署主任檢察官林俊言因偵辦京華城案，經當事人沈慶京請求檢察官評議委員會為個案評鑑，移請法務部為適當處分決議。沈慶京痛批黨檢媒抹黑鏈像錦衣衛，連林俊言在病房跟他「聊天」內容流出，北檢也扯是記者「分析判斷」出來的，根本侮辱人類智商。

「北檢查不出洩密，根本侮辱人類智商！」沈慶京今(5日)發文痛批，這段時間他看北檢辦案有個心得：要看案件進度，不必問律師，看週刊就好了。從「1500小沈」的行動硬碟傳聞，到他跟前台北市長柯文哲的互動細節，甚至連林俊言檢察官在病房跟他不錄音不錄影「聊天」的內容，媒體都能在第一時間即時「獨家」報導。這種偵查內容像自來水一樣流向特定媒體，北檢竟然還能大言不慚地說「消息來源不是公務員」，是記者「分析判斷」出來的；而檢評會也能因記者不便到場就略過不再詳查？這簡直是在污辱人類的智商！

沈慶京提到，還未收押前有人打電話給他，說檢察官會偵辦他利用他咬柯文哲，當時不以為然，自己又沒犯罪從不行賄，有什麼好怕的？結果「狼」真的來了！林俊言檢察官用盡威脅利誘的手段，偵辦過程中，他深深感到林俊言對他的仇恨值遠超過對柯P的仇恨值。

沈慶京質疑，檢方這種「黨、檢、媒」三位一體的抹黑鏈，就像錦衣衛滅九族，先用媒體把不同政治觀念的企業主名譽毀滅，再用司法權扣押財產、威逼認罪、企圖毀滅企業。檢察官敢在法庭外大玩洩密給週刊，敢公然排除律師陪同偵訊，不就是因為知道背後有股力量在撐腰？甚至辦出這種「違法偵查」案件後，還能升官。

沈慶京直言，自己雖然年事已高，但看得很清楚：這是一場精心策畫的預謀性政治辦案。檢方利用洩密給特定媒體來營造社會氛圍，再由檢察官在密室裡施壓。如果這種抹黑辦案的檢察體系不改革，下一個受害的，可能就是任何一個不願配合政治劇本的善良公民。

