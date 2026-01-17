轟半導體業移美「這些人害的」 蔡正元：民進黨在開心什麼

蔡正元痛批，綠營非核政策害半導體產業出走美國。(示意圖/資料照片)

台美關稅達成協議，但擴大投資美國引發熱議。美國商務部長盧特尼克指出，川普總統任內目標要將台灣半導體產能4成移美。前立委蔡正元示警，台積電會賺錢，不表示上下游產業移美會跟著賺錢。他痛批綠營非核政策害半導體出走，這麼丟臉在假嗨什麼？

蔡正元17日在《全球大爆卦》節目表示，這是標準的產業出走，標準的產業空洞化，台灣現在除了半導體，跟上下游、伺服器等產業有競爭力，其他我們在國際上有競爭力的東西已經很有限了。現在我們把最有競爭力的往美國送，盧特尼克還說，川普的目標是在他任內，要從台灣搬走4成的半導體產能，那上下游要搬多少？可想而知。這是標準的掏空台灣！

蔡正元提到，當然台積電董事長魏哲家也很為難，說因為現在台灣沒有電，不得不出走。台灣為什麼沒電？誰把核電廠關起來的？不就民進黨嗎？從林義雄、到蔡英文、到賴清德，不就這些人幹的事嗎？還包括陳水扁，這些人要不要去回答一下魏哲家的問題？

蔡正元指出，日本去年的GDP是4.1兆美元，他只出5500億投資美國，佔不到14％。台灣去年GDP是8000億美元，卻要出5000億投資！「我們佔幾％？你數學算一算好不好！」韓國的GDP是我們的兩倍以上，1.7兆美元，只出3500億投資美國。「那請問你，你高興什麼？」

蔡正元質疑，台灣投資佔GDP比日、韓高，而且高很多！不知道開心什麼，看不懂？台灣半導體業上下游員工很多，能去美國上班嗎？能移民美國嗎？只要搬到美國去，台積電美國廠，那個GDP是算美國的，不是算台灣的；稅金是美國收的，不是台灣收的。員工GDP、所得，沒有一樣算台灣的，不知道民進黨在開什麼心？關稅從20％降到15％，這個5％付出了多大的代價？

蔡正元直言，騙那些青鳥、黑熊可以，騙企業界？「企業界老闆都在笑你們！」政府貸款，去美國賠錢算誰的？算銀行的、還是政府的？台積電會賺錢，不表示他的上下游會跟著賺錢！看股價就知道了，很多上下游產業的股價也是跌得一塌糊塗。這麼丟臉也嗨得起來？

