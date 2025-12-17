轟卓不副署財劃法「已非單純憲法問題」 蔡正元：是瀆職罪、內亂罪
行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃法》再修正版，在近日引發諸多批評。前立委蔡正元提及憲法增修條文第三條第二項第二款規定，強調憲法寫得很清楚了，如今卓這種違憲亂政的行為是瀆職罪、是內亂罪，已非單純的憲法問題。
針對立法院三讀通過的《財政收支劃分法》再修正案，賴清德總統日前與行政院長及考試院長進行「國政茶敘」，強調為維護國政推動，各部會都應在合憲基礎下進行各項法案，確保憲政體制完整；另外，行政院也召開「捍衛憲政秩序」記者會，卓榮泰正式宣布，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」，並喊話立法院可以對行政院長提出不信任投票來制衡。
對此，蔡正元今（17）日在臉書表示，《憲法》增修條文第三條第二項第二款規定，「立法院決議之法律案、預算案，行政院得移請立法院覆議，如立法院覆議維持原案，行政院院長應即接受該決議」，強調這條憲法寫的已經非常清楚，「行政院院長應即接受該決議」。
對於卓榮泰稱其有副署權，所以有權拒絕接受立法院的決議，蔡正元痛批，卓這種違憲亂政的行為，是瀆職罪、內亂罪，已經不是單純的憲法問題了。
卓榮泰院依據憲法第37條所賦予的權力，針對立法院強行通過的財劃法，不予副署一事，賴清德表示支持，並稱面對國會一連串的濫權立法，正在侵蝕台灣的民主，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣，面對此一憲政時刻，總統必須維護憲政體制、守護國家、保護人民，「不能讓辛苦建立的民主憲政遭受破壞，不能讓得來不易的改革走回頭路，不能容許財政紀律毀於一旦」。
