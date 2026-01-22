轟協調不公！ 葉耀輝喊「被偷襲」 游淑貞：尊重鄉親意見

花蓮縣 / 綜合報導

國民黨才宣布花蓮縣長初選，由吉安鄉長游淑貞勝出。另一個對手花蓮市市長葉耀輝今(22)日赴國民黨中央，因為不滿遭到偷襲，他認為花蓮縣黨部，在提名作業上有瑕疵，更打算訴諸法律行動。對此花蓮縣黨部回應，提名作業具備正當性， 游淑貞也表示尊重鄉親的表述意見。

花蓮市前市長葉耀輝說：「團結在贏的人身上，那結果現在不是，現在是讓我感到有被偷襲的感覺。」鏡頭前喊冤，他是花蓮市前市長葉耀輝，就在昨(21)日國民黨花蓮縣黨部，公布初選民調，吉安鄉長游淑貞大勝他百分之40，22日在資深媒體人何啟聖，陪同下親赴黨中央，還打算對國民黨花蓮縣黨部主委，訴諸法律行動。

花蓮市前市長葉耀輝說：「法律行動就是我要維護我的權益，我基本上認為說他有背信，而且他有意圖讓我不當選的一個意圖。」從有意角逐黨內初選這回不惜跟國民黨撕破臉，全因為葉耀輝去年就和黨部有協議，將於今年5月舉辦初選，但這回資深媒體人何啟聖卻揪出問題點。

隨著他的加入，1月8日黨中央先決定讓葉耀輝游淑貞全民調，到了1月13日，就立刻訂出時間舉行民調，讓葉耀輝措手不及，就算表示改到4月以及有3場電視辯論會，卻遭到回絕，葉耀輝只能要求民調移除他的名字，但最後時間不僅沒有改，反而提前到15日舉行少了四個月準備期，讓葉耀輝苦吞敗仗也得不到正面回應。

花蓮市前市長葉耀輝說：「(黨中央表示)現在就在做協調工作，那個中央黨部並沒有對這個(初選)，並沒有回應。」吉安鄉鄉長游淑貞說：「數據的結論，我們也希望，能夠尊重民主尊重鄉親的表述意見。」立委(國)傅崐萁(2019.4.18)說：「謝謝大家，祝大家平安。」

看看過去傅崐萁出席大小活動，游淑貞一旁跟緊緊傅崐萁遭到罷免時，游淑貞也現身力挺看起來感情相當不錯，這回黨內初選惹議，黨中央也發出聲明強，提名作業完全依循黨內制度進行具備正當性，呼籲勿將黨內民主機制操作為對立敘事，接下來就看怎麼平息爭議。

