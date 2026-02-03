轟南投縣府對名間要蓋焚化爐「冷漠、醜陋、囂張」能讓人安心嗎？綠鄉長陳翰立駁斥政治因素：承諾不蓋我年底可退選！

南投縣府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐引發反彈，民進黨籍名間鄉長陳翰立長期關注此事、為鄉民發聲，他上週六在抗議現場時說，南投縣府所有東西都自己審、文件這個缺那個缺，對鄉民的訴求是「冷漠、醜陋、囂張」：「這種態度蓋出來的焚化爐，能讓人安心嗎？」別什麼事都參雜政治，只要南投縣府承諾焚化爐不蓋在名間，「年底鄉長選舉我可以退選！」

名間焚化爐案在上週六召開二階環評界定會議，自救會、100多名鄉親皆到場參加，連鄰近的雲林縣林內鄉、彰化縣二水鄉縣議員和民代都到場聲援，質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全，甚至有抗議民眾當場下跪，求縣府停止會議。

陳翰立則在臉書發布抗議影片表示，1月1日他們在茶園裡排出SOS，跟全世界、全台灣的人說名間人的悲哀，結果南投縣政府完全沒看到，硬要舉辦範疇界定會議，「連演都不演了，這次會議開在南投縣警察局旁邊，現場很多警察好朋友，星期六一早用走的過來這裡，怕他們衝出去。」

陳翰立並說，南投縣府有尊重名間人、隔壁的竹山、二水鄉的人？連說都沒說，名間鄉民從頭到尾的訴求完全「冷漠、醜陋、囂張」，連外道路的同意書，所有的階段都自己審，文件這個缺那個缺，南投縣府用這樣的速度、做法就要通過環境評估。

陳翰立報告，用這種態度做事情，蓋出來的焚化爐能讓人安心嗎？在外面跟你說要用最先進、最科技的方式蓋焚化爐，那都是騙人的，如果用這種態度要過環評，面對名間鄉跟周遭的鄉民，「這樣蓋出來的焚化爐，讓大家真的很有疑慮。」

陳翰立指出，今天站在這邊的鄉親父老都是做茶第二代、第三代、甚至第四代，大家擔心的是祖先在此種下的茶會怎麼樣「可能十年就不見了」，為了這個焚化爐，他已經奔波兩年了，很多朋友問說是不是因為政黨的色彩？但沒有人是這樣搞的。

陳翰立強調，只要南投縣府肯承認、肯講說焚化爐不蓋在名間鄉，「我願意講說，年底的選舉我也不一定要來選鄉長啊！我可以退選啊！」請縣長真的好好為南投名間鄉的茶農思考，不要什麼都東西都有政治的因素在裡面。

（圖片來源：陳翰立臉書）

