轟危險行為！共軍雷達照射日本戰機 高市早苗強硬發聲了
國際中心／游舒婷報導
因為日本首相高市早苗的「台灣有事」論，日中關係持續緊繃，中國對日本展開文攻武嚇，中國軍機昨（6）日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，引起日本強烈抗議。對此，日本首相高市早苗回應指出，中方這樣的舉動相當危險。
據日本防衛省表示，6日中國海軍航母「遼寧號」起飛的戰鬥機，先後兩次對航空自衛隊的F-15戰機進行斷續雷達照射。這是防衛省首次公開中國軍機對自衛隊進行雷達照射的事件，目前自衛隊飛行員與飛機均未受到損害。
日本防衛大臣小泉進次郎已於今（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，並向中方表達了強烈抗議。
日本首相高市早苗稍早也表示：「此次事件發生令人極為遺憾。我們已向中國方面提出強烈抗議，並嚴正要求防止類似事件再次發生，日本將以冷靜且堅定的態度應對。」
報導指出，雷達照射通常用於鎖定射擊目標或搜尋目標，但此次事件中，雷達照射持續且斷續發生，日本防衛省認為這是一種危險行為。高市早苗強調，將持續關注中國軍方動向，並確保日本周邊的警戒與監視工作萬無一失。
此外，據日本東京放送電視台（TBS）與《讀賣新聞》報導，日本外務省事務次官船越健裕今日下午召見中國駐日大使吳江浩，對中國殲-15戰機（J-15）昨天下午在沖繩本島東南方公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射一事，向中方提出嚴正抗議。船越次官對此次危險行為表達極度遺憾，並嚴正要求中國方面採取措施，防止類似事件再次發生。
