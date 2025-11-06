轟反年改鬧劇！吳思瑤：週休7天月領7萬 市井小民的奢望，藍白政客卻說不夠要更多

吳思瑤指出，立院上演反年改鬧劇，「週休7日月領7萬」看在市井小民眼裡是奢望，藍白政客卻說不夠要更多！他們只在乎李來希們所代表的鐵票。 圖：取自吳思瑤臉書

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會5初審通過國民黨立委等所提「停砍公務員年金」法案（公務人員退休資遣撫卹法），但朝野意見分歧、與會政府機關代表也建議不採行，相關條文均保留、送出委員會，全案須交由黨團協商。對此，民進黨立委吳思瑤直言，立院上演反年改鬧劇，「週休7日月領7萬」看在市井小民眼裡是奢望，藍白政客卻說不夠要更多！

吳思瑤指出，民調很清楚，六成民意支持年改繼續，是中止年改者的2倍！力擋「反年改」就像狗吠火車，雖然一整天拼搏下來肉體累心更累，「但我不會停止為真理正義而戰。民進黨絕對不放棄努力」。

她提及，2017年金改革那段日子，立院每天被李來希發動的「八百壯士」包圍，他們放話「不讓民進黨立委進立院開會」。面對反年改人士的暴力威脅，每天必須在警察保護下才能踏進立院，幾次還得喬裝成助理、繞遠路避開陳抗人群。有一次被抗議者認出，大喊「那是民進黨立委，大家上！」，一群人衝向她，「我緊急被警察帶進一棟民宅樓梯間躲避，那個驚駭的瞬間，我一輩子忘不了」。

「我是立委，回應民意、改革國家制度、打破不公不義，何錯之有？為什麼進立院開會行使權利、善盡義務，不能光明磊落而必須躲躲藏藏？」，吳思瑤說，這樣的掙扎憤慨日日上演。我們共同歷經那段披荊斬棘的改革歷程，讓台灣終於跟上國際改革年金的腳步、補回落後已久的進度，在艱難對立中堅定跨過歧異，實踐公平正義。

她強調，2018迄今，在確保軍公教人員基本生活需求的前提下，合理緩步調降所得替代率，年金破口逐漸縮小，跨世代的退休保障更為穩固。只要再過3年，就可完成改革初始設定的目標，將年金破產年限由原來的2031年延後至2049年。但2024國民黨重回國會最大黨，加上民眾黨人背棄理念，曾經的改革戰友淪為反改革陣營的鷹爪打手，年改喊卡很難擋得住了。「明知這是場會輸的戰役，民進黨依舊堅定作戰！就算不能贏，但我們不能輸了良知、敗了信念！」

馬英九任內說「年改今天不做，明天就會後悔」；柯文哲曾說「年金不改革台灣會變希臘、變苗栗，執政者一定要咬緊牙關撐過去！」、「反年改團體是王八蛋！」吳思瑤直言，整碗捧走民眾黨的黃國昌，不只背叛了柯文哲，更出賣一整個年輕世代！「黃國昌成了柯文哲口中的王八蛋！」，國民黨立委反年改，是對不起馬英九，民眾黨反年改，是對不起柯文哲。

吳思瑤表示，國民黨立委翁曉玲主持的會議上，民主討論是「惡習」，傅崐萁出現只為了監軍輾壓，黃國昌出現只為了舉手多一票。藍白沒有人細讀銓敘部進行的第九次退撫基金精算報告，沒有人理性務實科學地看待制度變革的良窳，他們只在乎李來希們所代表的鐵票！

國民黨立委王鴻薇嗆「只是提早4年破產有什麼大不了，又不是40年」；吳宗憲立委說「怎麼可以讓公務員退休金繳不起房貸呢」，吳思瑤痛批，這類荒誕發言不斷replay！這群毫無良知的政治丑角，賣力演出這一場反改革鬧劇。改革功虧一簣、半途而廢，誰將付出代價？毫無節制「預支未來」，就是犧牲下一代！

