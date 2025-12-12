轟反年改「惡法惡修」 民進黨：台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天

記者劉秀敏／台北報導

立法院院會今（12）日在藍白人數優勢下，三讀通過反年改法案。對此，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。

李坤城直言，如今就像前總統馬英九當年所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

