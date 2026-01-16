轟台灣人最不友善！外國人才住3個月「想逃了」 全場戰翻：當然躁

生活中心／朱祖儀報導

過去台灣人給外界的印象都很和善又好客，但先前一名外國人表示，在台灣生活了3個月，覺得台灣人是他這輩子遇過最不友善的人，並舉例稱店員態度不佳、超商服務粗暴，並抱怨台灣美食油膩無味、市容老舊等，讓他迫不及待想離開，文章曝光掀起討論。

批台灣人不友善 才住3個月就想走

一名網友先前在外國論壇Reddit表示，自己在台灣生活了3個月，原以為台灣是高度發展的現代化國家，且人民友善、美食眾多，但他實際生活過之後，「我覺得台灣人是我這輩子遇過的最不友善的人。」他舉例稱，先前去試穿衣服，因為不合身要還給店員，結果對方只指了一下桌子，沒有說謝謝，讓他當場傻眼；去超商購物時，他只買了3個物品，店員給了他一個大袋子，他委婉表示「小的就可以了」，結果對方竟粗暴地幫忙換袋子，他完全沒有感受到台灣人的友善。

原PO也認為，台灣美食好吃是個迷思，牛肉麵、小籠包油膩又沒味道，覺得炸飯糰吃了就想吐，價格還貴得離譜；生活上也很不方便，醫院預約時間不準時、外送平台都是中文介面，便利商店沒有充足藥品，結帳還要等很久，台灣很多房子也都老舊醜陋，即使走在信義區也能聞到一股臭味，且人行道很少，「我迫不及待想離開這個糟糕的地方，和脾氣暴躁的人們。」

文章曝光後，有多數人反駁，「我和我的伴侶在那裡的時候，每個人都對我們很友好，所以這真是個謎」、「你討厭台灣是因為『商場氛圍』不好，而且人們沒有用你想要的方式感謝你？那你還是離開好了」、「台灣人可能只是不習慣用英文溝通吧，平常都還好」，也有人緩頰道，「我覺得大家有點苛刻了。你在一個你明顯無法忍受的地方待了3個月，看起來已經忍無可忍了，希望你在別的地方能更快樂。」

這篇文章發布時間雖然已是1年前，但網紅公民老師羅文近日在臉書轉發此文，表示「無論你認不認同，裡面提到對台灣的批判都值得我們深思。」再次掀起不小討論，「台北人太多了啊，當然會覺得躁」、「市容確實有待加強，但其他部分沒有這麼糟吧」、「青菜蘿蔔各有所好，就是水土不服的個人感受」、「要感受熱情的氛圍建議去南部」、「他沒買東西還要店員說謝謝嗎」、「台北的確不太友善啊，大家匆忙壓力大，中南部可能好些。」

