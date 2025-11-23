轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持
生活中心／黃韻璇報導
近來台鐵暴力事件頻傳，7個月來發生至少9起暴力事件，就連台鐵產業工會都出來發聲，近期許多民眾搭火車時也發現，台鐵出現新的「告示牌」，提醒民眾「車站車廂空間安全，你我有責」，不過告示牌的設計卻引發熱議，許多人大讚「覺得這個超級吸睛」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易」。
台鐵上個月底在臉書PO出宣導文，表示「尊重他人即是保護自己。再有情緒，也不能傷害他人；乘車禮儀，保持理性，互相尊重；滋事喧鬧，勸導不聽，就要負起責任！法律是迫不得已的最後防線，車站車廂空間安全你我有責」。
台鐵也曝光車站、列車上新的告示，上面寫有「酗酒滋事，謾罵喧鬧」、「不聽禁止者」、「刑法」、「有期徒刑」、「社會秩序維護法」等字樣，其排版設計採用「EVA明朝體」風格，致敬日本動畫神作《新世紀福音戰士》。
不過就有不懂的網友PO文轟「台鐵這個設計是認真的嗎⋯到底是誰看得懂？像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系」。對此，台鐵小編也回覆「有吸引到您的注意『真嗣』太好了，也感謝大家的回饋，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。
真的這樣的告示設計，大部分網友則大讚「平常好好寫大家都不看，寫這樣大家就會看了吧」、「真的，寫得太整齊反而沒人看，台鐵很用心啊」、「台鐵真嗣厲害，而且電車是EVA裡的重要元素」、「我比較好奇的是台鐵這種古板又僵化的地方，怎麼會允許這麼新潮又有創意的設計通過」、「拜託請維持這個設計」、「更好奇是怎麼過五關斬六將成功讓這個印出來的啊」、「以台鐵這樣傳統的公司，這案能過到老人們的審核已經很好」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易啊」。
更多三立新聞網報導
高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票
范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎
其他人也在看
台鐵「超猛新公告」遭批看不懂！小編1句全場讚爆：贏了
生活中心／周希雯報導為強化乘車安全及維護品質，台鐵經常以公告提醒乘客，甚至出動車長以廣播制止，但仍時常有人無視規定、最後釀成紛爭。由於近年頻傳旅客衝突，台鐵近日又推出新版公告，以簡單白底黑字提醒乘客，若滋事喧鬧將面臨法律刑責問題，竟被部分網友批評，「這樣設計誰看得懂？」不過該文馬上反被網友砲轟，台鐵小編也現身欣慰表示，「有吸引到您的注意『真嗣』太好了」，瞬間收穫一票人讚賞。民視 ・ 3 小時前
亂塗鴉害延誤！列車遭大面積噴漆 台鐵：已報案求償、最重判7年
今（23）日上午，台鐵第1108次列車於七堵站被發現車身遭噴漆大面積塗鴉，導致列車延誤5分鐘發車。台鐵公司表示，此舉破壞鐵路設備，依《鐵路法》最高可處7年徒刑。台鐵已報警處理，強調行為人恐違反《鐵路法》，最重可判7年徒刑。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
區間車遭噴漆塗鴉！台鐵報警追求償 最重可處7年徒刑
台鐵有「民間彩繪列車」？台鐵1108次列車今早於七堵站被發現遭大面積噴漆塗鴨，由於清潔公司無法即時清除，台鐵緊急更換編組...聯合新聞網 ・ 2 小時前
深夜闖七堵站塗鴉火車！台鐵報警：最重處7年徒刑
台鐵1108次列車深夜停在七堵站等待今晨值勤載客，卻遭人闖入月台，在車身留下大面積塗鴉，台鐵人員上午發現後趕緊更換編組，但仍誤點5分鐘發車。台鐵公司表示，已將相關影片交由警方追查，不只要追討損失，該行為最重也可處7年徒刑。中時新聞網 ・ 2 小時前
北捷爆衝突！女乘客疑不滿被踩到腳 車廂亮刀遭逮送辦
台北捷運列車昨天深夜發生衝突，一名女乘客與男乘客爭吵時涉嫌拿出水果刀，企圖傷人，列車停靠西門站後遭捷警當場逮捕。女子供稱不滿被踩到腳，警方將依恐嚇罪嫌偵辦，北捷也將對女子開罰。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
冬天更想賴床？ 醫解答「不是懶、怕冷」：身體正恢復原廠設定
黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」撰文道，人在受冷時，最先啟動的是周邊血管收縮，皮膚、手腳的血管迅速縮小，讓血流往心臟、肺、腦集中，棕色脂肪、肌肉、心血管系統都會一起上場，而這些生理反應，就是用不同方式在「省熱＋生熱」。黃軒直言，這樣的情況下，人體自...CTWANT ・ 6 小時前
家樂福物流中心大火遺留廢棄物惡臭遭罰327萬 抗罰勝訴
家樂福楊梅物流中心火災後遺留廢棄物逾7個月，產生惡臭遭罰327萬元。台北高等行政法院審理後認定，火災事件並非空氣污染防制法規範的污染源，本案是因為火災事故而產生惡臭，與固定污染源無關，桃園巿政府開罰有誤，判決免罰。全案可上訴。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 8 小時前
美FAA警告軍事活動風險增 6航空暫停飛委內瑞拉
（中央社卡拉卡斯22日綜合外電報導）據業界組織表示，今天有6家航空公司取消飛往委內瑞拉的航班；此前美國航空監管機構警告，由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 4 小時前
高市早苗涉台言論延燒 王毅首發聲提3個「絕不允許」嗆日本
日本首相高市早苗月初在國會「台灣有事」相關表態，引起北京方面高度不滿，雙方外交關係與經貿等各項交流急速降溫。時隔兩周，在...聯合新聞網 ・ 8 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 48 分鐘前
區間車廂遭大面積塗鴉 台鐵急調車廂報案求償
台鐵1108次區間車今天（23日）一早準備從七堵站發車時，司機員發現第4車廂遭大面積塗鴉，經緊急更換車廂後，延誤5分鐘開車。台鐵公司表示，塗鴉行為涉違鐵路法，已報案偵辦，也將向當事人求償。1108次區間車原定今早6點45分發車，不過6點15分司機員整備時，發現第4車廂車壁遭大面積塗鴉，清潔公司暫時無自由時報 ・ 2 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 6 小時前
亂象頻傳 六都共享機車 現退燒隱憂
呼應淨零碳排放趨勢，六都近年陸續進駐共享機車，卻嚴重排擠停車位，且違停、酒駕等亂象頻傳，今年高雄Gokube、桃園iRent相繼退場，六都投放數有逐年減少趨勢，地方政府雖都支持發展多元運具，但共享機車未來發展已見隱憂。學者建議加強與大眾運輸串聯，發展「最後一哩」使用模式。中時新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了
第62屆金馬獎昨（23日）圓滿落幕，最佳男演員由實力派演員張震二度拿下，中國女星范冰冰也憑藉《地母》拿下最佳女演員，卻因1原因無法親自蒞臨典禮。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
金馬慶功／曾敬驊把淚水全「握在張孝全手上」 幼時綽號曝光：我很愛哭
曾敬驊以《我家的事》拿下第62屆金馬獎最佳男配角獎，他從名字被唸到瞬間哭到下台，頒獎給他的張孝全跟他握手，他將滿手的淚水握在對方手上，慶功宴受訪時，他表示自己完全不知道，緊張地反問，「他說的嗎？」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前
白天微熱早晚涼 氣象專家：明晚東北季風南下 北台灣降溫有雨
據中央氣象署網站，今天清晨平地最低溫為新竹縣關西鎮攝氏13.1度，花蓮縣光復鄉14.3度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉局部短暫雨，北台灣降溫。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
「回家」這一步走了10年！周子瑜終踏上世運主場館「感性告白」全文曝光
「這一步，走了10年」台南女兒周子瑜隻身前往南韓打拼，從練習生到出道為止，終於踏上家鄉開演唱會，22日晚演唱會接近尾聲，子瑜拿起自己的小抄，也訴說著這幾年來心裡想法，她坦言曾經一度想放棄，心中的火苗幾乎快消失，也很想家，子瑜一字一句動著全場粉絲的情緒，全場觀眾也跟著她一起哽咽。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
區間車遭塗鴉 台鐵：報警並將求償 (圖)
台鐵一輛區間車23日上午被發現被不明人士塗鴉，台鐵報警並將向塗鴉者求償。中央社 ・ 1 小時前