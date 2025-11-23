轟台鐵告示「誰看得懂」？超狂新設計曝光 網讚爆不容易：拜託請維持

生活中心／黃韻璇報導

近來台鐵暴力事件頻傳，7個月來發生至少9起暴力事件，就連台鐵產業工會都出來發聲，近期許多民眾搭火車時也發現，台鐵出現新的「告示牌」，提醒民眾「車站車廂空間安全，你我有責」，不過告示牌的設計卻引發熱議，許多人大讚「覺得這個超級吸睛」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易」。

台鐵上個月底在臉書PO出宣導文，表示「尊重他人即是保護自己。再有情緒，也不能傷害他人；乘車禮儀，保持理性，互相尊重；滋事喧鬧，勸導不聽，就要負起責任！法律是迫不得已的最後防線，車站車廂空間安全你我有責」。

廣告 廣告

台鐵也曝光車站、列車上新的告示，上面寫有「酗酒滋事，謾罵喧鬧」、「不聽禁止者」、「刑法」、「有期徒刑」、「社會秩序維護法」等字樣，其排版設計採用「EVA明朝體」風格，致敬日本動畫神作《新世紀福音戰士》。

台鐵新告示其排版設計採用「EVA明朝體」風格，致敬日本動畫神作《新世紀福音戰士》。（圖／翻攝自台鐵臉書）

不過就有不懂的網友PO文轟「台鐵這個設計是認真的嗎⋯到底是誰看得懂？像極法律系教授改到大一新生考卷的樣子，凌亂而毫無體系」。對此，台鐵小編也回覆「有吸引到您的注意『真嗣』太好了，也感謝大家的回饋，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間」。

真的這樣的告示設計，大部分網友則大讚「平常好好寫大家都不看，寫這樣大家就會看了吧」、「真的，寫得太整齊反而沒人看，台鐵很用心啊」、「台鐵真嗣厲害，而且電車是EVA裡的重要元素」、「我比較好奇的是台鐵這種古板又僵化的地方，怎麼會允許這麼新潮又有創意的設計通過」、「拜託請維持這個設計」、「更好奇是怎麼過五關斬六將成功讓這個印出來的啊」、「以台鐵這樣傳統的公司，這案能過到老人們的審核已經很好」、「這個設計在台鐵那種傳統體制可以出線，真的不容易啊」。

更多三立新聞網報導

高市早苗「車牌號碼3777」戳中國痛點！中媒扯1事 小粉紅卻不挺

美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯

小草稱「黃國昌高鐵罰站、綠委搭商務艙」！秒遭陳柏惟打臉：忘記買票

范冰冰奪影后喊中國引熱議！他讚「這就是金馬獎的價值」：只看演技頒獎

