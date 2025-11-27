轟同屬一中是沒用屁話 鍾佳濱：公務員只能單一國籍

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱稱，中華民國人民可以雙重國籍，但公職人員、公務員須對國家忠誠只能單一國籍，「不要再說同屬一中這種無用屁話」。（王千豪攝）

針對《國籍法》修法爭議，國民黨團記者會今日稱副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君過去在擔任立委時曾分別提案及連署修國籍法，保障外配參政權，甚至雙重國籍也能參政，質疑民進黨立場雙標；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱則反擊稱，中華民國人民可以雙重國籍，但公職人員、公務員須對國家忠誠只能單一國籍，「不要再說同屬一中這種無用屁話」。

鍾佳濱表示，目前《國籍法》規範的是中華民國的公職人員，簡單講就是為國家服務、依法執法的公務員、公職人員，目前中華民國的法律是允許人民可以有雙重國籍，但對於公職人員、公務員等必須執法、依法行政的人員，就必須國家忠誠，所以只能有單一國籍。

他指出，如果這些持續嚷嚷著要修《國籍法》的人聽不懂，淺白的比喻「就是單一配偶的意思」，單一配偶就是只能有一位，公務員必須對國家忠誠，這也是單一國籍、單一配偶的意思。

鍾佳濱說，任何人要從事公職，就不得有單一國籍以外的國籍，「那不要再說什麼中華人民共和國跟中華民國同屬一中這種沒用屁話」，公務員必須國家忠誠、必須單一國籍，就像《民法》單一配偶，如果要去其他國家、要從事其他制度就請便，至少在台灣公務員必須是單一國籍。

他進一步指出，至於是否妨礙到人民的參政權，連我們些在中華民國台灣出生長大的中華民國國民、公民，如果依《國籍法》現行規定，如果有查出擁有中華民國護照以外的第二本護照，那我們就會被剝奪、撤銷公職的身分，「連我們都會被撤銷，難道從中國來的陸配可以有例外嗎？可以有特權嗎？」

鍾佳濱強調，所以不要瞎扯什麼去剝奪什麼陸配、陸配的參政權，陸配可以有參政權、公民權，可以選舉罷免，但若要從事被選的公職人員，就是單一國籍。

黨團書記長陳培瑜痛批，台灣每人都歡迎新的台灣人，可是不歡迎北京代理人，除非今天國民黨、民眾黨要公開說就是支持開大門、走小路，讓北京代理人實質坐進國會，甚至未來可能可以選總統，黨團都認同保護中國配偶參政沒問題，可是不可以把台灣的公職系統變成北京國安系統的延伸，甚至是在台分公司，我們要強烈抗議這件事情。

另外針對台灣新住民發展協會理事長徐春鶯，2年前原本要以陸配身分列入台灣民眾黨不分區立委名單，因為被質疑共產黨背景，引發爭議而婉拒，不過27日遭檢警以涉嫌詐騙罪嫌而聲押禁見徐女；民進黨立委郭國文表示，徐春鶯2年前就被揭發其實是該公司的這個監察人，而此公司呢又違反《證券交易法》，而被起訴的情況下，顯然已經捲入相當多程度的商業糾紛，現在又遭受到聲押，顯然案情不單純。

他批，很顯然這位徐春鶯好的不學學壞的，「民眾黨好的不挑挑壞的」，只看血統不看質好不好，只為了想要取得新住民、陸配的選票做考量，沒有考慮到真正質的問題，以及如何讓整個國家公義能夠得以落實的真正適合候選人，希望檢方針對此案嚴查。

此外，針對賴清德總統昨天宣布北京當局將以2027年完成「武統台灣」為目標，推出「守護民主台灣國安行動方案」，前總統馬英九批賴總統幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」；鍾佳濱酸，馬英九的言論，如同「你家買滅火器，結果被說你家進入『準火災狀態』」。

鍾佳濱直言，對於馬英九這樣荒謬的言論，就像是你家買新的滅火器，結果被說「你們家進入『準火災狀態』」，我買滅火器保護我的家，你說我進入準火災狀態，「難道是要來放火嗎？」

陳培瑜也說，馬英九執政的2008年到2016年期間，中國對台灣也沒有在客氣，沒有說好話、沒有好來好去，當時有軍演300場，這都是公開的數字。

她強調，「委屈的和平」不是和平，委屈也不會換來和平，如果可以做一個堂堂正正的台灣人，「為何要做一個委委屈屈的中國人」？

