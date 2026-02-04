轟國共論壇四結論「升級紅色產業鏈、動反滲透法」！沈伯洋：面對惡法不僅看穿「更要守住不妥協」

「國共智庫論壇」昨（3）日下午在北京閉幕，達成四大結論，綠委沈伯洋質疑，民眾黨刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了，如今推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈，還要動反滲透法，「面對惡法，不僅要看穿，更要守住，不妥協、這些賣台計畫就無法真正落實。」

沈伯洋昨日在臉書發文表示，國共智庫論壇結論出來了，第一、解除兩岸人員往來限制。沈伯洋說，藍白擋他「立委赴中報備法案」八百多次了，也難怪他是眼中釘。對中共來說，反滲透法是最大障礙，看來要動反滲透法了。

第二是推動兩岸AI等合作，升級紅色產業鏈。沈伯洋溫馨提醒，就在幾天前，民眾黨刪掉軍購特別條例的「非紅供應鏈」，並且把AI整合系統、台美國防合作全刪掉了。

第三是兩岸防災合作。沈伯洋再次溫馨提醒，當年莫拉克風災，中國解放軍本來要以協助防災為由來台灣，當時的故事可說是險象環生，幸好這種事在行政權手上。

第四則是兩岸醫療合作。沈伯洋大酸，看起來藍白推的離島建設條例中「統戰示範區」有復活契機了呢。

沈伯洋最後表示：「面對惡法，不僅要看穿，更要守住。只要我們不妥協，這些賣台計畫就無法真正落實。」

