轟國安會造謠 鄭麗文曝兩岸破冰關鍵「民進黨也做得到」

國民黨主席鄭麗文指，國安單位職責應是尋求問題解決之道，而非製造謠言、說風涼話，甚至破壞國民黨爭取和平的努力。（馮惠宜攝）

針對國安官員質疑國民黨以阻撓軍購預算換取「鄭習會」或國共論壇，國民黨主席鄭麗文10日痛批國安會已淪為「國家不安會議」與「造謠中心」。鄭麗文指出，國安會應積極尋求解決問題的辦法，而非製造謠言、說風涼話甚至在背後扯後腿，這完全背離了國安會應有的職責所在。她強調，兩岸對話交流一點都不困難，馬英九執政八年的輝煌紀錄已是明證，如今民進黨政府卻百般阻撓，甚至透過謊言破壞兩岸和平契機，實有失執政格調。

鄭麗文強調，自其上任後僅是重申「九二共識、反對台獨」，便立刻感受到對岸同樣期待在該基礎上緩和兵凶戰危的局勢。她一再重申，在與對岸接觸的過程中，從未收到任何額外條件的訊息，一切溝通皆透明單純。然而，民進黨政府、國安會及綠營側翼卻不斷自編自導自演，試圖抹紅並唱衰兩岸可能展開的融冰對話，這種蓄意破壞國民黨搭建和平橋樑的用心，令人感到遺憾且大可不必。

對於兩岸破冰的關鍵，鄭麗文直言「民進黨也做得到」。她指出，賴清德總統既然已公開表示不會宣布台獨，宣稱該議題已不存在，那麼民進黨只要進一步下架台獨黨綱並回歸九二共識，兩岸自然能展開對話，且不會有其他附帶條件。她質疑民進黨為何永遠不敢正面回應此問題，反而選擇以造謠方式扯後腿，背離台灣與國際社會對兩岸和平的高度期待。

鄭麗文呼籲，兩岸局勢緩和與和平是大家共同的願望，民進黨身為執政者，不應成為阻礙和平的推手。她重申，國民黨致力於為兩岸和平搭橋，希望民進黨能放下成見，停止政治操作，共同為穩定兩岸關係努力，而非持續發布不實訊息誤導大眾。

