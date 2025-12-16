轟國會毀憲亂政！卓榮泰不副署財劃法 王金平：等事情沉澱後再設法解決

記者詹宜庭／台北報導

行政院長卓榮泰昨日宣布不副署本次《財政收支劃分法》修法；總統賴清德更在際國政茶敘後發表錄影談話，批評國會濫權立法、在野獨裁。對此，前立法院長王金平今（16日）表示，現在都各有看法、各有說法，事情沉澱後再設法解決。至於是否希望立法院長韓國瑜出面協調？王金平則說，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情。

王金平上午赴立法院出席前立法院院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃《台灣民主路書法集》新書發表會，針對總統賴清德日前懷念他過去協調朝野，並直言「若王金平過去建立下來的規範跟精神能夠確實執行的話，相信對當前的政治氛圍一定有很大的幫助」，王金平笑回「老同事啦！」

面對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修法，王金平表示，現在都各有看法、各有說法，讓社會大家提出意見，事情沉澱後再設法解決。至於卓榮泰批評韓國瑜無視憲法，王金平認為，大家沉澱一下再講，現在各說各話，莫衷一是，天天都在攻防。

另對媒體提問「是否希望韓國瑜出面協調？」王金平則說，要看整體怎麼處理、化解僵局，這不是韓國瑜一個人能夠處理的事情，韓國瑜不能代表立法院針對政策跟他人協商討論、妥協，這是要經過立法院議決的事情，根據議決結論對外發表意見。

媒體追問「是否認為現在是憲政危機時刻？」王金平嘆，的確是，看怎樣圓滿處理，大家要有耐心，也要用真正彼此體諒的心，看看各政黨立場怎樣，應該怎麼共同營造有一個憲政秩序，大家遵守憲政、各種規範，制定國家政策比較要緊，如何化解僵局，總統應該有他的想法作法才對。媒體又問「你覺得問題在誰身上？」王金平則回，「我沒辦法講，我不知道。」

