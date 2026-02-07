轟國民黨別再政治表演 何欣純力促台美關稅協議速過關

立委何欣純在市議員陳俞融等人陪同下前往北區東興市場向攤商及民眾拜早年並發送春聯。（馮惠宜攝）

台美關稅協議預計本月中送交立法院審議，民進黨台中市長參選人、立委何欣純7日對此表示，唯有協議通過才是對產業、對台中發展及台灣經濟真正有益的舉措，她呼籲國民黨團應放下政治表演，不分黨派一致支持，讓協議盡速通關。隨後，何欣純前往台中北區東興市場發送春聯，支持者「凍蒜」聲不斷，場面熱絡。

針對立法院副院長江啟臣日前提到台美關稅協議將進入國會審議，何欣純受訪時直言，江副院長與其在地方辦理考察或座談，不如先回到立法院要求國民黨團全力支持並讓協議通過。她痛批，如果協議在立法院遭到黨團杯葛，那麼先前的考察與座談都只是「一場表演秀」與「空談」，對在地產業毫無實質幫助。她再次呼籲各黨派應以國家經濟為重，在本會期加速通過相關協議。

此外，面對媒體詢問他黨提名程序與民調時程，何欣純則維持一貫尊重態度，強調各政黨都有其內部作業與提名程序，她對此不便評論，最終誰能出線應交由台中市民決定。

隨後何欣純在市議員陳俞融及市場主委楊文志陪同下，前往北區東興市場向攤商及民眾拜早年並發送春聯。現場反應熱烈，支持者「凍蒜」聲不斷，展現基層高人氣。何欣純隨後前往市場內福興宮參拜祈福，並強調傳統市場是台中庶民經濟支柱，承諾未來若當選市長，將全力支持市場轉型升級，並持續推動台中市民普發現金政策，減輕民眾負擔。

