轟國造潛艦「機密被看光」！ 張競曝關鍵：爆料都源自最內層

台灣首艘國造潛艦原型艦「海鯤號」日前進行5次浮航測試，卻爆出該艦無錨出港海測。對此，曾任海軍中權軍艦艦長的中華戰略學會資深研究員張競指出，潛艦國造案從啟動至今，確實是「超級曝光之絕對機密」。他也認為，潛艦高調進行海試，動態遭致掌握，自然航跡就會曝光，質疑是否更應審慎管控國造潛艦出港海試動態資訊。

張競今日在臉書撰文評論「高調海試、航跡曝光、易遭情蒐」，他首先指出，潛艦國造案從啟動至今，確實是個「超級曝光之絕對機密」，爆料、曝光與放話，各種透過特殊管道對外釋放訊息，引導媒體與社會輿論走向，進行政治攻訐操作手法多不勝數。

「此種不擇手段將國安資訊當作政治鬥爭本錢，援引成為忠誠指控與檢驗參考標準，真是紛擾不斷後患無窮」，張競認為，但承造廠商對此卻毫無保密警覺，洩密事件不斷，但卻從未查辦，實在讓人至感痛心。

張競也進一步解釋，高調進行海試，動態遭致掌握，自然航跡就會曝光，測試海域更是完全難以掩蓋與隱藏，如此將會容易洩漏情資，被有心人士蒐集關鍵技術情報。特別是考量對岸發展水下無人潛航器相當先進，被動聲標亦有相當水準。他也質疑，「針對海上儎臺搜集聲紋資料為家常便飯經常性作業時，吾人是否更應審慎管控國造潛艦出港海試動態資訊？」

綜上所述，張競總結，「國安資訊管控作業必須避免多重標準」，並指出「回顧人類諜報史，問題都是出在自己親信身上，燈塔底下最黑暗，爆料都是源自最內層」，當國安高層近身幕僚都會被吸收成為共諜時，再將國安資訊當作耍弄宣傳籌碼，實在讓人感到擔憂與遺憾。

