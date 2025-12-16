轟在野「將台灣推向立法濫權、在野獨裁」懸崖！賴清德重申願「在合憲下」赴立院國情報告

行政院長卓榮泰昨（15）日宣布對藍白財劃法「不副署」，總統賴清德昨晚發表錄影談話，他指出，在野正在加速推動的濫權立法，若生效、台灣的民主、經濟、公平正義都將陷入危機，將臺灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣；他重申，面對新的憲政情勢，願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

賴清德表示，面對當前的憲政情勢，他必須清楚地向國人說明我們正面臨什麼樣的風險，以及他將如何帶領政府守護民主、守護全體國人的權益不受傷害。

賴清德再說，第一、財政失衡、重大國政停擺的危機。讓地方政府有更多資源推動建設、照顧人民，始終是政府共同的目標。但是，根據在野黨強行通過的財劃法版本，一旦開始實施，中央政府明年將被迫舉債高達5,638億元，未來也勢必年年如此。這不僅直接違反《公共債務法》的上限規定，更將導致政府財政瀕臨崩潰。

賴清德指出，這不是單純的數字遊戲，這意味著：過去幾年，國家在長照、幼托、青年教育、經濟發展和國防安全的重大國政項目，都將面臨難以推動甚至停擺，而每年被掏空的數千億國家資源，則淪為胡亂分配下，缺乏監督、沒有施政項目的空白支票。

第二、年金改革不能走回頭路。賴清德說，過去推動年金改革，目標只有一個「確保年金永續，讓世世代代都領得到」，但是上週五，反年改的法案也在立法院被強行通過。

賴清德直言，反年改的法案實施後，年金將提早破產，全體國人必須額外付出將近7千億元來填補年金基金缺口，平均每位國人要付出3萬元，但勞保、農保和國民年金，以及許多重大的福利施政，將因此成為犧牲品。

第三、賴清德表示，濫權立法正為國家和國人帶來前所未有的威脅。不僅是財劃法與反年改的修法，更令人憂心的是，現在國會正強行推動的還有一系列對國家、國人帶來重大威脅的「濫權立法」。這一連串的修法行動缺乏朝野充分討論，甚至違背憲政原則。

「再過兩個多禮拜就是2026年，但明年度的中央政府總預算案，到現在都還沒有開始審議」，賴清德說，最近，印太周邊的情勢，因為中國的各種單邊威脅而進一步升高，攸關我國提升戰力的國防特別預算案，卻被刻意擱置，政府的重大施政、國家安全的強化面臨停擺。

賴清德指出，在全球供應鏈重整、排除紅色風險的當下，在野黨強行推動了《離島建設條例》的修法，要讓中國的資金、產品，在我們的離島「洗產地」；他們也提出了《國籍法》的修法，讓來自中國的新住民在擔任公職時，可以免除必須單一效忠我國的義務。

另外，在全民厭惡貪污、期待廉政的同時，在野黨正推動修法，除了讓5萬元以下的貪污免除刑責，也將貪污助理費的行為除罪化，甚至更立法要把公費助理的經費直接納入立委的私囊，助理的權益將無從保障。

賴清德並說，選舉的公正攸關民主運作，但在野黨正在強行推動的法案還有《總統副總統選舉罷免法》，企圖將初選的賄選行為合法化，同時修改《公職人員選舉罷免法》，讓受到緩刑的罪犯可以繼續參選，進而左右國家的施政方向。

「這一系列正在加速推動的濫權立法，釋放了一個危險的訊號，那就是如果這些法案都通過並且生效，臺灣的安全、臺灣的民主、臺灣的經濟、國人的權益，以及社會的公平正義，都將陷入立即的危機」，賴清德批評，這不是民主的展現，這是對民主的侵蝕，更是將臺灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。

「身為總統，面對此一憲政時刻，我必須維護憲政體制、守護國家、保護人民」，賴清德表示，考量立法院強行通過的財劃法，對憲法權力分立、對國家財政、對國民權益，都將造成重大且立即的傷害。今天，行政院卓榮泰院長依據憲法第37條所賦予的權力，已經決定不予副署，堅決阻止違憲亂政法案生效，展現對憲法的忠誠、維護國家及全民福祉的決心「我支持這樣的決定」。

賴清德也向立法院提出最誠摯、但也最嚴正的呼籲：「請即刻撤回這些傷害國家、違背憲法精神的爭議法案」。

面對此一新的憲政情勢，賴清德重申，他願意依據《憲法增修條文》第4條第3項之規定，以及憲法法庭所揭示的合憲方式，赴立法院進行國情報告。

（圖片來源：總統府）

