轟執政黨「沒一個能打的」沒願景！林紳旭籲「清君側」才能扭轉局勢：別說國了、先把黨提振一下

民進黨政府近日在普發一萬等議題上居落下風、頻被在野吃豆腐。資深媒體人林紳旭今（23）日直言，政府要提出的是短、中、長期願景，抗中保台是原則而非目標；他建議，「清君側」才可能扭轉局勢，別說國了，先把黨提振一下。

「沒一個能打的」，林紳旭今日在臉書發文表示，小賴賴的執政讓人民無感，既不敢全面向藍白紅開戰，又處處妥協，簡直是投降認輸，寸步難行，回去還得捶心肝。

林紳旭再說，一萬元領到了，不夠他花三天，「人民是把帳記到藍白頭上，然後從你口袋掏錢。子孫的錢，你先拿來用？這是什麼心態？」

林紳旭並說，抗中保台是原則，不是目標，政府要提出願景，台灣的短期目標是什麼？中期要做什麼？長期會是如何？現在是走一步算一步，「清君側，才有可能扭轉局勢。他被無能及小人包圍了，先別說國了，先把黨提振一下。」

林紳旭請問，現在黨的發言人是誰？秘書長是誰？政院、總統府發言人又是誰？連他都不知道、不記得，一般阿貓阿狗的人民又怎會記得？

