轟小案大辦 全教總呼籲廢校事會議

教育部日前修正發布校事會議相關辦法，全國教師工會總聯合會22日舉行0125「廢惡法、救教育」行前記者會，號召全國教師夥伴走上街頭，前往教育部進行陳抗。（杜宜諳攝）

教育部近日公布新版校事會議規定，並強調目前並無廢除該制度的規畫，引發基層教師強烈不滿。全國教師工會總聯合會22日偕同多個教師工會召開記者會，痛批教育部執意推動這套「疊床架屋、亂上加亂」的惡法，號召全國教師於25日走上街頭抗議，一同表達訴求。但全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，「廢除校事會議，回歸教評會，無疑是請鬼拿藥單」。

教育部日前公布修正的高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣相關辦法，修正重點包括刪除匿名檢舉、調整案件分流機制，並新增由校長外聘4人組成的受理審議小組，引發基層教師反彈，質疑新制將造成「小案大辦」。

全教總於昨日偕同多個教師工會召開記者會，呼籲政府再修法。宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡等人宣布退出「教育部校園事件處理會議調查人才庫」，表達抗議。她強調，部分校事會議調查已偏離釐清事實本質，甚至對學生提出誘導與假設性的問題，利用孩子的不設防來製造證據，教育專業不該淪為無止境的「類司法辦案」。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成提到，不少校事案件情節輕微，卻仍以大案方式調查處理，嚴重傷害老師的尊嚴。即便學校原本有能力處理小案，修法後新增觀課、1＋3人（校長1人與3位專家）會議分案等機制，讓修法淪為「疊床架屋」的局面，呼籲教育部懸崖勒馬，且老師們也可集體退出人才庫，捍衛尊嚴。

「教育的根基在於信任，而非監視」，全教總理事長侯俊良說，要求教育部立即撤回惡法，並全面檢討現行校事會議機制，並還給學校乾淨的教學環境。他也籲請教師夥伴們在1月25日一起站出來共同發聲，終止校園亂象，「廢惡法、救教育」！

然而，全國家長團體聯盟理事長蕭東原表示，「廢除校事會議，回歸教評會，無疑是請鬼拿藥單」，並提到去年引爆輿論的台師大女足抽血案為例，指出此案若非經過媒體大肆報導，再加上教育部強力施壓，恐怕難以出現台師大女足教練周台英遭解聘、並4年內不得再任教的處分。