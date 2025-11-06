轟年改才改一半，藍白就想翻桌 律師：退休人士領得比上班族多，合理嗎？

立法院司法法制委員會5日排審國民黨立委提出的多項公教退休年金停砍法案。 圖：截自立法院IVOD直播

[Newtalk新聞] 立法院5日初審通過國民黨立委等人所提的「停砍公務員年金」法案，國民黨、民眾黨挾多數優勢強硬送出委員會，全案接下來須交由黨團協商。對此，律師林智群今（6）日直言，年金改革到今年9月，公務人員、教育人員的每月退休金平均都逾5萬元，「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」

針對網友聲稱，年改就是製造對立，林智群在臉書發文直言「我說反年改才是製造對立吧？」，2018年的年金改革會議已通盤檢討過，認為軍公教年改勢在必行，才開始推動，為了避免衝擊太大，還分10年慢慢調整。現在才改一半，藍白就想翻桌？

廣告 廣告

林智群指出，改回來，一年國庫要多花300億元，10年就是3000億元，「這些錢拿去造潛艦不好嗎？拿去填補健保不好嗎？」，在年改沒過之前，退休人士有9成以上週休7日月領5萬以上，最多的是7-8萬元，就算是改到現在，2025年9月，公務人員的每月退休金平均為50,395元、教育人員平均為57,973元。

「退休人士領得比上班族還多，這樣合理嗎？」林智群質疑，週休7日，一個月拿5-8萬元，每天爬山、出國玩、看第三間房子，叫大家不要計較，不然就是挑撥族群？他痛批是拿了便宜又賣乖。

至於有人會說「我們一個月提撥5000-8000元」，林智群嘲諷，提撥5000-8000元，退休後可以領5-8萬元，「這麼補，你怎麼不說？」，而且「之前退休的軍公教，通常比勞工65歲還早退休，可以早領好幾年，這些他們就不講了」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

公教年改樓地板3萬2！經民連提醒藍白：莫忘世上苦人多！國民年金何時有8千？

轟盧秀燕垂直避難！江肇國爆：只有2位基層員工被懲處 市府高官安全下莊