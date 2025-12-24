轟廢死盟「集體虛偽」 王世堅嗆：難道要讓人手一槍？

大力支持死刑的民進黨立委王世堅，再度開嗆。（圖／東森新聞）





北捷隨機攻擊案，造成兇手在內，四人死亡，震驚全國，也讓死刑存廢的議題，再度被討論！向來大力支持死刑的民進黨立委王世堅，再度開嗆，廢死就是集體的虛偽，是假仁假義，如果不服，那就移民到廢死的國家。

立委（民）王世堅：「我認為廢死簡單講，集體的虛偽。」

民進黨立委王世堅開嗆廢死團體，在北捷隨機攻擊案發生後，還發文說殺錯就無法回頭了。

立委（民）王世堅：「殺人償命，這是千古不變的定律，如果我們一而再再而三，縱容這些死刑犯，反而會讓我們法治崩解，如果公信力蕩然無存了，那我們幹嘛授權給政府呢。」

王世堅語氣激動，更說重話，堅定反對廢死。

立委（民）王世堅：「人民會認為，那你就把武器權還給人民，我們人手一槍人手一刀，那麼多被害人的公道，政府不能來維護的話，那我們的家人親戚朋友受到迫害殺害殘害時，我們自己去討回來。」

面對友好的台北市議員苗博雅，日前還表達死刑條件不是不能放寬，只是她擔心不願意看到的冤錯假案，發生機會會提高，王世堅也不客氣。，。

立委（民）王世堅：「不要陷入那種集體的虛偽，這跟什麼，錯假冤案什麼關係呢，說三道四幹什麼，是用廢死來凸顯自己的假仁假義嗎，任何第三者都沒有權利去原諒啦，被害人家屬才有原諒的權利，其他人不要慷被害人之慨。」

王世堅強調大多數人都認為堅定執行死刑，是還給受害者公道的手段，向少數不認同的人喊話...。

立委（民）王世堅：「如果不服的人，你是那個極少數，我說那請你拜託，請你移民到認為應該廢死的國家。」

