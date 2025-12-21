轟張文就是鄭捷案翻版！ 女星楊繡惠怒：該被鞭屍

藝人楊繡惠直播痛批張文。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）





台北隨機傷人案，讓許多民眾心溜留下陰影，昨（20）樂團宇宙人登上小巨蛋舉辦演唱會，開唱前先是帶領全場歌迷深呼吸調整情緒，希望能藉由歌聲撫平傷痛。而擔心會有模仿效應，韓星雪娥來台舉辦的見面會，也新增了三條維安禁令，至於藝人楊繡惠則是開直播，氣憤痛批凶手張文應該要被嚴懲。

藝人楊繡惠：「我告訴你，就算他（張文）墜樓死掉，鞭屍也把他斬首示眾。」

藝人楊繡惠開直播痛罵，痛批凶手張文所作所為，令人無法原諒。

藝人楊繡惠：「我覺得死者有多無辜啊，我覺得以後是不是坐高鐵、坐捷運、坐公車，是不是要跟坐飛機一樣的規格啊，是不是要過安全門，看看身上有沒有違禁品。」

替死者抱屈，對於社會安全，楊繡惠更在心中打了個大問號。

12/19台北隨機傷人案，造成3名無辜路人喪命，在不少民眾心中，留下無法抹滅的陰影。20號晚間，金曲樂團宇宙人第四度登上台北小巨蛋開唱，場內氣氛同樣凝重。

宇宙人主唱小玉：「接下來大家把眼睛閉上，深呼吸，忘記這一年發生的壞事。」

帶領歌迷深呼吸調整情緒，宇宙人用歌聲，希望撫平大家的恐慌和焦慮。

不過卻有網友在社群平台發文恐嚇，指出下個目標就是台中新光三越，目標50人，讓同樣身為台中人的玖壹壹春風發文感嘆，看了真的很不捨，這社會到底怎麼了。

而21號將在西門町舉辦見面會的韓國女星雪娥，主辦單位也祭出管制措施，其中就包含了禁止攜帶超過A4大小的包包，以及不透明瓶罐、保溫瓶入場，並且不提供寄放服務，同時入場時也需要配合相關安檢，就怕出現類似模仿效應，維安規格再度拉高，全力防堵慘劇再度發生。



