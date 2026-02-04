轟徐巧芯「政壇災難」全文曝！杜秉澄：當立委就切割我，心腸很壞「毋加郎」

徐巧芯大姑夫杜秉澄再開砲徐巧芯當選立委就切割他，用台語痛罵「毋加郎」（音譯，意即廢渣、爛人）。侯柏青攝。



國民黨立委徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕涉當詐團水房，兩人遭收押兩年，日前才獲高院交保。杜秉澄交保後今天首度出庭，就對準徐巧芯開砲，足足怒譙10多分鐘。杜痛罵「台灣政壇災難」，轟徐當上立委就切割家人，「她心腸很壞，做這種事『毋加郎』（台語，爛渣、爛貨）」，他說，潛艦、回扣、股票這些事，他為保命不敢再講，「希望她放過我，我們人微言輕，沒辦法跟立委鬥。」

夫婦一審重判，押兩年才交保

一審判決指出，杜秉澄受Telegram暱稱「小老虎」的指揮，從2023年1月起籌組詐團後端水房，由暱稱「黃金（阿拉伯語）」操縱前端水房，杜秉澄操縱後端水房，「小老虎」再將泰達幣從後端水房轉入前端水房，製造虛擬貨幣交易的外觀，實則是洗錢。杜秉澄招募學妹吳沂珊及妻子劉向婕、劉向婕摯友林于倫入團，洗錢金額至少2700萬元。

一審重判杜15年、劉10年，林8年、吳6年，杜秉澄和劉向婕前後被收押近兩年，高院去（2025）年12月5日裁准杜秉澄、劉向婕分別以100萬、80萬交保並戴電子腳環，劉向婕率先交保，由媽媽、徐巧心的婆婆親自陪著女兒離開，但女婿杜秉澄卻因交不出保金，獨留在看守所，最終合議庭降保50萬元才得以交保。

杜秉澄今天剪短髮、西裝畢挺出庭，還主動表示願意接受媒體採訪，砲口卻全對準徐巧芯。

杜秉澄今天全對準徐巧芯而來。資料照。廖瑞祥攝

杜秉澄受訪全文

記者問：說說你現在的想法？

杜秉澄答：我被交保出來快30天，很多事情還在整理當中，有人告訴我說，不要再講徐巧芯的事情，所以，我還沒有辦法把所有事情跟大家講，我只是想說，大家可能要思考一件事情，每個人做一個事情都會有他的目的存在，為什麼徐巧芯在我們被收押大概10幾天，就能出來召開記者會，她為什麼能夠知道這件事？這個，我不能理解。

為什麼之前會有這麼大的怨氣？在這之前，我們（杜秉澄和徐巧芯）就是點頭之交，並沒有任何利益輸送或酬庸，老實說，我不喜歡國民黨，我是台南的小孩，但我到中國去發展，我讀的是廣州的大學（廣州暨南大學），就是（國民黨立委）傅崐萁的那所大學，我…我想了很久，覺得我想要帶的是正能量，但徐巧芯對我而言，只是幫我主持婚禮的人，我們後來有去吃飯。

我不懂，為什麼後面徐巧芯當選立委以後，要這樣切割我？這兩年來，你們應該非常清楚，她對我說了什麼？做了什麼？我覺得，如果我們台灣政治人物會對家人這樣的話，可能支持者要好好思考一下，她會對你們做些什麼事情？關於其他事情，我現在還沒有辦法組織完，我之後再跟大家報告。

徐巧芯大姑夫杜秉澄今天北上開庭，帶著行李。侯柏青攝。

記者問：妻子先交保，你被還押，心情如何？

杜秉澄答：就是切割啊！不理我啊！嘆…我覺得很可悲啦，做人可以做到一個沒有底線，痾，我到現在，根本不太確定她（徐巧芯）到底說了我多少什麼，我上網去看了YouTube節目，我覺得都非常難堪，甚至是，就好像她（徐巧芯）說什麼就是什麼，這種同溫層這麼厚，讓我們覺得很受傷，你要我們怎麼過生活呢？

我今天也沒要求你們能來幫助我們，但也不能夠這樣傷害、欺負家人，甚至當下就說「要跟老公離婚」，我幫他們做競選活動，就像蔣萬安、謝龍介，有些競選活動，都是我去幫忙太太的，我不懂她為什麼可以，做人無恥到這種程度，她如果繼續在我們政壇當我們領導的話，這是我們台灣的災難。

如果徐巧芯持續在台灣領域上，領導我們人民的意見，對我們大家而言，是一個非常大的災難，大家真的要好好想一想。

我講的那些潛艦、回扣、股票等事情，這些事我目前不敢講，有人叫我不要講，我得要保命，所以希望她能夠放過我吧，我們人言惟輕，沒辦法跟立委鬥啊！

徐巧芯大姑劉向婕(紅框處)涉當詐團水房一審判10年，開庭結束後，竟大搖大擺的從非當事人進出的法院管制門開溜。侯柏青攝。

記者問：覺得自己捲入官司無辜嗎？

杜秉澄答：我特別強調，詐欺、詐騙集團這件事情，我當時身心真的有些狀況，但我不知道為什麼她為什麼要把這件事在全國曝光，去講這個事，我非常生氣，知道我為什麼這麼氣徐巧芯嗎？她知道我生病的原因，是因為她也有吃藥，為什麼我知道，因為是我跟我太太去幫她拿的，她為了自己的利益，為了傷害我，說我有病要吃藥，一下子就抖出來。

這種人….我本人沒有國民黨、民進黨的概念，對我來說，誰做得好、做得讚，就會支持他，但你不能夠就把我打成是台獨。

我是做稀土的，我在國際上是為台灣有貢獻的，今天被打成是詐騙集團、詐騙家族，我非常難過，對我的家人非常抱歉。我的岳父在急診室行醫近50年，是個活菩薩；我爸爸跟爺爺是捐錢、造橋鋪路的，也是好人，她（徐巧芯）應該要為此對我們道歉。

我不是一個特別重要的人，但我應該把我們人民老百姓的聲音講出來，人民就是希望官員讓我們的生活變得更好，變得更好的好，上面在分配利益在酬庸，下面的老百姓也應該要照顧到啊，就好好審視這個人吧，如果這個人連家人都可以去砍殺…

柯文哲主席在裡面待了365天，我在孝三舍，他在孝一舍，我們同舍是李文宗，隔壁是彭振聲，我在裡面待了兩年，有人來救我嗎？我沒有律師，只有一個法扶律師李育碩來幫助我，沒有人幫助我，成天這樣開記者會，大家可能換個角度想，如果是你的家人這樣對待你，你會有什麼樣的感受？

至於官司的部分，我們認為沒有去詐騙被害人，我們是被中國集團利用了，前面的那些轉帳給我們的阿姨也是一樣，現在高院正在釐清當中，司法的部分該怎麼處理就處理，我這邊都會接受，不管是現在判15年或以後，我都不會逃避。

徐巧芯大姑劉向婕由母親（即徐巧芯婆婆）陪同下離開法院，但卻沒幫杜秉澄辦保。資料照。李政龍攝

記者問：現在的婚姻狀況是怎麼樣？

杜秉澄答：離婚的部分，我和太太結婚快5年，但在看守所內就待了兩年，這個婚姻老早就「黃了」，其實也不是老早就黃，我在結婚一年的時候，我的岳母給我2千萬資助我公司運轉，我自己也有兩千多萬去做投資，總共被詐騙集團騙走了4千萬，在幣安都有金流可以查證。

（嘆氣）當初這個情況，人家（劉向婕）就有寄出離婚協議，還加上欠款條給我，我當下並沒有簽字，因為我那時候有困難，如果當初我有簽的話，今天也不會有任何的事情去影響到徐巧芯，這就是我杜秉澄一個人的案件而已，我認為，她（徐巧芯）也非常無辜，只是後面做的事情，我認為「毋加郎」，她心腸很壞，她做這種事情「毋加郎」。

徐巧芯大姑夫婦涉當詐團水房，同案被告林于倫(前，咖啡色上衣者)、吳沂珊(後，黑衣者)。侯柏青攝。

記者問：為什麼今天和被害人無法和解？

杜秉澄答：在裡面我有跟律師說，我自己做生意，不是那麼有餘裕，我爸爸有用我爺爺的祖厝幫我貸款做事業，我當初想說，盡快出去（交保）把事情處理好，有些錢可以跟被害人和解，但是因為羈押的時間實在太長了，導致房子都沒有了，而且是三間房子都沒了，現在生活真的比較有困難，沒辦法像當初規劃的那樣去做和解，高院法官現在給我一點時間去籌措。

記者問：徐巧芯到底有沒有叫你認罪？

杜秉澄答：（沉默10秒），這個牽扯到很多事，我日後再表達吧！

徐巧芯大姑夫婦杜秉澄、劉向婕當詐團水房，連劉向婕的助理吳沂珊(右，黑衣者)也捲入。侯柏青攝。

