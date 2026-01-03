轟憲法法庭成5人幫 吳宗憲：敢把憲法、退休金、人權給這種人解釋？

憲法法庭2日做出115年憲判字第1號判決，但在判決理由中，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中扣除。對此，國民黨立委吳宗憲直呼，只要「5人判決」繼續存在，憲法法庭就不會是人民的守門員，而是賴清德政權的打手團，「你敢把國家的憲法、你的退休金、或人權交給這種人解釋？」

吳宗憲。（圖／中天新聞）

吳宗憲今天表示，原本應該帶來希望的總統元旦演說，我們聽到的不是團結和希望，而是賴總統繼續帶頭撕裂社會，而他手上的另一把刀「5人幫憲法法庭」，正在磨刀霍霍。年前憲法法庭5人幫，硬把3位堅持程序正義的同事踢掉，5人黑箱會議，把立法院三讀通過的法案判違憲（114憲判1）。現在，115憲判1，又是同一批 5 個人，照樣「沒有公開辯論」，就在冷氣房裡把判決寫好端出來。就像食髓知味，發現「原來5個人能說了算」，於是，肆無忌憚地量產判決。

廣告 廣告

憲法法庭。（圖／報系資料照）

對於各界關心年金「停砍」法案會不會被判違憲？吳宗憲說，只要「5 人黑箱機制」還在，民進黨早就寫好了兩套「穩贏」的劇本。劇本A：判違憲，把鍋甩給大法官：「不是我們要砍，是憲法法庭說不行。」退休族群的怒火，直接有人幫忙擋；劇本B：判合憲 ，做一個「跟執政黨立場相反」的判決，替自己洗白說：「我們沒有被操控，憲法法庭獨立！」然後呢？政府依新法執行，既可用「尊重司法」收割，反對票也不一定會跑掉。不管這 5 個人怎麼判，賴清德政權都能贏。這場賭局裡，輸的只有一個，就是人民對國家制度的信任。當國家體制走向崩壞，人民皆為可殺可剖的魚肉。不論年金改革法案的結果為何，民主都在哭泣。

吳宗憲指出，蔡彩貞大法官的意見書，去年底（114年），她說「程序不合法」，把拒絕出席的人扣除是違法的；沒過幾天，今年（115年）她雖然說「歉難同意」，但仍配合製作違法判決。連大法官自己都玩前後矛盾的雙面手法，你敢把國家的憲法、你的退休金、或人權交給這種人解釋？

憲法法庭。（圖／資料照）

吳宗憲也呼籲賴清德，「不要再躲了！」請依法補足大法官，讓憲法法庭回歸正軌。不要一邊在元旦演說裡喊著團結，一邊卻用違法的手段，讓5人幫霸凌民主法治。只要「5人判決」繼續存在，憲法法庭就不會是人民的守門員，而是賴清德政權的打手團。

延伸閱讀

秀柯文哲2018選舉借貸明細！陳佩琪怒嗆檢方：拿柯黑瞎掰的東西在辦案

陳佩琪怨柯文哲「6點又被吵醒」！崩喊：再這樣他身體會受不了

柯文哲交保後變年輕？ 醫：看守所讓他「重開機」！